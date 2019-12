Nad Labe u Valů stavbaři vysunují část konstrukce nového mostu

Valy nad Labem (Pardubicko) - Nad řeku Labe mezi obcemi Mělice a Valy dnes stavbaři začali vysouvat první část montované konstrukce nového mostu. Nahradí původní poválečný most, který již dnešním potřebám automobilové dopravy nepostačuje. Neobvyklou podívanou sledovaly desítky lidí.

Fotogalerie

"Z délky téměř 200 metrů vysouváme zhruba jednu třetinu ocelové mostovky, necelých 75 metrů. Potom k ní z mělické strany přivaříme další část a na konci ledna budeme pokračovat ve vysouvání," řekl ČTK hlavní stavbyvedoucí Vladimír Sommer. Nakonec se ze strany od Valů přivaří poslední část konstrukce, již bez vysouvání.

Konstrukce nad řekou spočívá na provizorních pilířích, takzvaných pilířových bárkách, které se po usazení odstraní. Mostovka se po nich pomalu posouvá po kluzných uloženích z nerezového plechu podkládaných teflonovými deskami. Ze strany přidržuje konstrukci ve správné poloze boční vedení s válečky.

Na hotovou mostovku poté stavebníci vybetonují desku, po níž se bude jezdit. Na závěr stavby na konci zimy přes konstrukci mostovky umístí kovový oblouk.

Nový most bude 196 metrů dlouhý oproti současnému s délkou 84 metrů, což mimo jiné výrazně zlepší průchod vody při povodních. Konstrukce mostu je navržena jako ocelová nosná s dolní mostovkou. Prostřední pole bude vyztuženo obloukem, takzvaným Langerovým trámem. Mezi hlavními nosníky povede mostovka široká 14 metrů, která ponese dvouproudou komunikaci i oboustranné chodníky pro pěší a cyklisty o šířce 2,50 metru.

Most staví Společnost Valy - Mělice tvořená firmami SMP CZ a Metrostav. Ředitelství vodních cest (ŘVC) za most zaplatí 252 milionů korun. Z celkových nákladů zaplatí ŘVC asi 77 procent, 23 procenty přispěje Pardubický kraj. Most by měl být otevřen v červnu 2020.

Nynější most je provizorní a dosloužil. Železnou konstrukci typu Bailey postavila americká armáda v roce 1947 jako pomoc válkou postiženým zemím. Nový most vytvoří podmínky pro rekonstrukci dalších dvou mostů v Přelouči a Řečanech nad Labem, které jsou rovněž ve špatném stavu.