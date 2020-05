Načeva zpívá texty básníků pronásledovaných minulým režimem

Praha - Zpěvačka a herečka Monika Načeva na novém albu spolu s klávesistou Davidem Kabzanem a bubenicí Markétou Pták zhudebnili texty básníků pronásledovaných minulým režimem. Svou desátou studiovou desku Zdivočelí koně s texty Pavla Zajíčka, Ivana Martina Jirouse, Vladimíry Čerepkové, Václava Hraběte, Věry Jirousové nebo Šárky Smazalové pokřtí Načeva 4. června v Kampusu Hybernská. ČTK o tom za umělce informovala Eliška Míkovcová.

Nový hudební projekt Načevy se zaměřuje na samizdatovou poezii z 60. až 80. let. "Název alba i nového seskupení Zdivočelí koně vznikl podle stejnojmenné básně Pavla Zajíčka, kterého považuji za jednoho z nejlepších českých básníků. Poprvé jsem jeho poezii zpívala na vinylu Prolínání z roku 2010, kterou jsme natočili jako živý záznam jednoho ze společných koncertů," uvedla Načeva.

Básník Zajíček v roce 1973 společně s Milanem Hlavsou založil kapelu DG 307. V roce 1976 byl spolu se členy kapely The Plastic People of the Universe zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen k vězení. Po svém návratu z emigrace DG 307 obnovil a do nedávné doby také vystupoval.

"Jako hlavního skladatele na desce jsem si vybrala Davida Kabzana, který pro mě už v roce 1996 složil skladbu Nebe je rudý. Měla jsem také jasnou představu o bicích, chtěla jsem ženu. Proto jsem oslovila Markétu Pták, se kterou hraji v divadle," řekla Načeva.

Monika Načeva se do povědomí veřejnosti se dostala hned svým debutovým albem Možnosti tu sou... z roku 1994 s hitem Udržuj svou ledničku plnou podle básně Jáchyma Topola. Spolupracuje s kytaristou Michalem Pavlíčkem, Dj Five, Tentato, smyčcovým Pavel Bořkovec Quartetem či básnířkou Sylvou Fischerovou. Jako herečka začínala v 90. letech v autorských divadlech Sklep a HaDivadlo. Spolupracovala také se souborem Vosto5 a v současnosti hraje v divadle Minor. Od roku 2019 spolupracuje s Českým rozhlasem Vltava jako autorka pořadu Sedmé nebe s Načevou.