Nabídka lyžování v Česku je kvůli počasí zatím omezená

Praha - Teplý počátek prosince trápí provozovatele většiny českých skiareálů. Nejlépe jsou na tom se sněhem horská střediska v Krkonoších. Na lyže ale bude o předvánočním víkendu možné vyrazit také do Jizerských hor nebo Jeseníků, zjistili krajští zpravodajové ČTK.

V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn začala sezona v pátek 13. prosince. O víkendu se tam bude lyžovat téměř na osmi kilometrech sjezdovek. Ve SkiResortu Černá hora - Pec mohou lidé lyžovat na 12 kilometrech sjezdovek. Upravené jsou také některé běžecké tratě na vrcholu Černé hory a v Peci pod Sněžkou.

Dnes zahájilo zimní sezonu lyžařské středisko v Deštném v Orlických horách. "V provozu je zatím jedna sjezdovka o délce 860 metrů a čtyřsedačková lanovka," řekl dnes ČTK vedoucí střediska Petr Prouza. Od středy 11. prosince se lyžuje ve skicentru v Říčkách, a to na červené sjezdovce.

Na lyžařské svahy budou moci lidé o víkendu vyrazit také do Jizerských hor. Už minulý víkend sezonu zahájil Severák v Hraběticích. Od soboty se bude lyžovat také v areálu Černá Říčka v Desné. Naopak na Ještědu se o víkendu vleky nerozjedou. "Sněhu je málo, opět asi začneme o vánočních svátcích," uvedla za středisko Renata Balašová.

Na západě Čech je zatím nabídka lyžování poměrně chudá. V Karlovarském kraji se lyžuje jen ve skiareálech na Klínovci a v areálu Novako. V Plzeňském kraji zatím nenapadlo dost sněhu ani ve vyšších polohách Šumavy. Díky umělému sněhu ale budou o víkendu v provozu sjezdovky v Lipně nad Vltavou nebo na Hochfichtu na hranicích s Rakouskem.

Na Moravě mohou lidé vyrazit na lyže do Jeseníků. V Branné na Šumpersku se lyžuje nepřetržitě od začátku prosince, na Červenohorském sedle spustili vleky po několikadenní pauze dnes.

V Beskydech se o víkendu bude lyžovat jen v areálech Bílá a Mezivodí na Frýdecko-Místecku. "Hory jsou zatím bez sněhu. Lyžuje se jen omezeně. Vyhlídky, že by se to výrazně zlepšilo do Vánoc, moc velké nejsou," řekl dnes ČTK dispečer Horské služby Beskydy Pavel Masopust.