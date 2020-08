Na Zlatou tretru přijede šampionka Hassanová

Ostrava - Atletické Zlaté tretry by se měla zúčastnit i běžecká hvězda Sifan Hassanová. Dvojnásobná mistryně světa se chystá na závod na 5000 metrů, kde drží evropský rekord výkonem 14:22,12. Elitní ostravský mítinku by se měl uskutečnit v náhradním termínu 8. září.

Hassanová je všestranná běžkyně, která sbírá úspěchy na distancích od patnáctistovky po půlmaraton. Na loňském mistrovství světa získala sedmadvacetiletá Nizozemka unikátní double na 1500 a 10.000 metrů, i když musela mezi závody řešit suspendaci svého tehdejšího kontroverzního kouče Alberta Salazara.

V Ostravě bude Hassanová závodit podruhé. "Vrátit se zpět do Ostravy na Zlatou Tretru je pro mne výjimečná věc. V roce 2013 jsem v Ostravě dostala poprvé šanci startovat na velkém mezinárodním mítinku. K mému překvapení jsem vyhrála. Byl to pro mne start směrem k nejvyšším metám. Takže Ostrava pro mne znamená mnoho a na návrat se moc těším," vzkázala etiopská rodačka v tiskové zprávě.

Před sedmi lety na Tretře vyhrála patnáctistovku v novém osobním rekordu 4:04,02. Ten si vylepšila na 3:51,95, což je i evropské historické maximum. Tentokrát bude v závodě na 5000 metrů jejím cílem minimálně vylepšení třináct let starého rekordu mítinku Meseret Defarové 14:30,18.

Závod půlkařek ozdobí britská hvězda Laura Muirová, která na velkých akcích sbírá úspěchy především na tratích 1500 a 3000 metrů. Na posledních dvou halových mistrovstvích Evropy získala na těchto distancích double. Pořadatelé si od ní slibují osmistovku pod dvě minuty. Z rychlého závodu by mohla vytěžit domácí reprezentantka Diana Mezuliáníková.

Další Britka Jemma Reekiová, úřadující dvojnásobná mistryně Evropy do 23 let, se postaví na start patnáctistovky. Tam se utká s jednou z nejlepších Evropanek současnosti Polkou Sofií Ennaouiovou. Pořadatelé touží po prolomení hranice čtyř minut, která zatím na Zlaté tretře nepadla. Obě favoritky mají osobní rekordy těsně přes čtyři minuty. Postavit by se jim měla domácí Simona Vrzalová.

Zlatá tretra letos poprvé patří do nově zřízené zlaté kategorie Kontinentální tour, což je druhá nejvyšší kategorie jednorázových atletických závodů po Diamantové lize. Seriál by měl po koronavirové pauze začít 11. srpna ve finském Turku.

Organizátoři museli mítink odložit z plánovaného květnového termínu, ale i v mimořádné situaci už přilákali řadu zahraničních hvězd. Dříve ohlásili účast například diskařský mistr světa Švéd Daniel Stahl, italský výškař Gianmarco Tamberi, sprinterská hvězda Nizozemka Dafne Schippersová nebo olympijská šampionka v hodu oštěpem Sara Kolaková, která by se měla utkat s Barborou Špotákovou a Nikolou Ogrodníkovou.