Na zápas v Barceloně se nedá zapomenout, řekl Bílek, od týmu chce i sebedůvěru

Barcelona - Trenér plzeňských fotbalistů Michal Bílek si v Barceloně zahrál v únoru 1991 za Betis Sevilla, ve středu na slavném stadionu Camp Nou nastoupí jeho svěřenci v úvodním utkání Ligy mistrů. Bývalý reprezentační kouč od západočeského týmu chce i sebedůvěru, že na hřišti obrovského favorita může bodovat.

"Na žádný zápas na Camp Nou se nedá zapomenout. Odehrál jsem tu jedno utkání za Betis, prohráli jsme 2:4. Ale vzpomínky jsou krásné. Myslím, že takhle to cítí i moji hráči. Hrozně se na to těší, protože vědí, že zahrát si takový zápas mohou jen jednou za život," řekl Bílek na tiskové konferenci.

Před soubojem s "Barcou" je jako trenér klidnější, než byl jako hráč. "Tehdy situace v Betisu byla taková, že jsme hráli o sestup. Věděli jsme, že bude nesmírně těžké tady něco udělat. Jsme v podobné situaci, ale jsme vítěz české ligy a mužstvo je daleko sebevědomější, než byl Betis," mínil Bílek.

Západočeši chtějí do skupiny C, kde jsou i další giganti Bayern Mnichov a Inter Milán, vstoupit s respektem k domácím, ale i sebevědomě. "Víme, proti jaké kvalitě hrajeme, ale náš tým má také svou kvalitu. Určitě jsme outsiderem celé skupiny a nemáme co ztratit. Hrozně bych si přál, aby zítra všichni hráči nejenom podali dobrý výkon, ale aby věřili tomu, že se tady dá něco udělat," prohlásil sedmapadesátiletý kouč.

"K tomu nestačí jenom dobře pracovat, ale musí být i obrovská dávka sebedůvěry. Víme, že budeme pod obrovským tlakem, a pokud chceme získat nějaký bod, z tlaku musíme konstruktivně vyjít a být nebezpeční pro soupeřovu branku. Věřím, že tímto způsobem budeme pracovat," přidal Bílek.

Plzeňští podle něj sílu Barcelony dobře znají. "Jedná se o mimořádný tým, který ještě v posledním přestupním termínu výborně posílil. Víme, že hru mají založenou na držení míče. Ať bude vepředu hrát kdokoliv, mají obrovskou kvalitu. Víme, jak budeme chtít hrát. Uvidíme, na co naše kvality budou zítra stačit. V naší lize se prezentujeme dobrou poctivou defenzivou, zítra nás čeká obrovská zkouška," uvedl Bílek.

Z českých mužstev se v Barceloně naposled představila pražská Slavia, která ve skupině Champions League v roce 2019 senzačně remizovala 0:0. "Slavia tady odehrála opravdu skvělý zápas. Vytvořila hodně úzký blok a jejich defenziva byla výborná. My hrajeme trošku jinak, měli blok o malinko víc vytažený. Ponaučení je pouze to, že pozornost směrem dozadu musí být maximální," upozornil Bílek.

"My se bavíme hodně o jejich ofenzivních hráčích, útočníci mají obrovskou kvalitu a je tam velká síla, ale ve středu pole jsou neméně nebezpeční hráči. Jestli jsou to Pedri, Gavi neboli kdokoliv jiný, kdo nastoupí. Do ofenzivy se zapojují také, mají velmi dobré náběhy na hrot a tohle všechno musíme eliminovat," doplnil bývalý záložník.

Rád by sérii Viktorie bez porážky natáhl na 35 soutěžních duelů. "Kdyby se to podařilo, tak bychom měli obrovskou radost. Víme, jak je těžké tady získávat body. Na druhou stranu se to v prvním kole španělské ligy povedlo Vallecanu, které uhrálo remízu 0:0. Všechno je možné a budeme se snažit tu šňůru natáhnout," dodal Bílek.