Německy psaná modlitební kniha ze 70. let 15. století, kterou sepsal dominikán Berthold z Freiburku, je jedním ze dvou vzácných zrestaurovaných rukopisů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého, které byly 12. dubna 2019 vystaveny v návštěvnickém centru kroměřížského zámku. Veřejnost je má možnost obdivovat vůbec poprvé, kvůli přísnému režimu vystavování budou ale k vidění jen do 14. dubna. ČTK/Glück Dalibor

Kroměříž - Na zámku v Kroměříži jsou ode dneška k vidění dva rukopisy z 15. a 16. století pocházející ze sbírek olomouckého arcibiskupství. Veřejnost má možnost vidět je poprvé, před loňským zrestaurováním byly velmi poškozené, řekla dnes ČTK vedoucí Arcidiecézního muzea v Kroměříži a kurátorka výstavy Jana Macháčková. Výstava na zámku symbolicky zahajuje návštěvnickou sezonu.

Starším z vystavených rukopisů je původně německy psaná modlitební kniha ze 70. let 15. století, kterou sepsal dominikán Berthold z Freiburku. Později byla přeložena do latiny. "Kroměřížský exemplář je jeden z 11, který se dochoval v rukopisné podobě. O to cennější ještě je, že je bohatě iluminován. Obsahuje 38 celostránkových iluminací s výjevy ze života Krista. Tato malá kniha sloužila jako kniha napomáhající rozjímání během denní modlitby církve," uvedla Macháčková.

Lidé mohou vidět také výrazně rozměrnější Graduál Chwal Božských Jana Táborského. Pochází ze 40. let 16. století, ve své době byl určen pro pražský kostel svatého Haštala na Starém Městě. "Vznikl v dílně Jana Táborského, která se specializovala právě na realizaci bohatě iluminovaných zdobených rukopisů s liturgickými zpěvy. Původně obsahoval velké množství iniciál, které ale sběratelé v minulosti z rukopisu necitlivým způsobem vyřezali. Do dnešních dnů se v něm proto dochovaly pouze tři iluminované iniciály, jedna z nich s vyobrazením zajíce," řekla Macháčková.

Oba rukopisy jsou psány duběnkovým inkoustem na pergamenu. Zatímco modlitební kniha má na výšku jen 16,5 centimetru, graduál je vysoký přes 60 centimetrů. "Velké rozměry knihy napovídají, jak byla používána. Původně totiž celý sbor zpěváků zpíval z jedné knihy. Zajímavostí také je, že je psaná česky," doplnila kurátorka.

Vzácné rukopisy budou moci zájemci kvůli přísnému režimu vystavování zhlédnout v návštěvnickém centru zámku pouze do neděle, denně vždy od 9:00 do 16:00. Výstava je součásti tradičních Poutních dnů, které ve městě připomínají dobové slavnosti věnované Panně Marii Sedmibolestné. Jde o souhrn bohoslužeb a dalších akcí, konají se vždy v rámci Bolestného pátku před Květnou nedělí.