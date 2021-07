Na vrcholu Větrov byla otevřena nová rozhledna se dvěma vyhlídkami

Staré Město (Šumpersko ) - Na vrchu Větrov nad Starým Městem na Šumpersku byla dnes slavnostně otevřena nová Dalimilova rozhledna, která je replikou bývalé rozhledny na Králickém Sněžníku. Rozhledna je vysoká 34 metrů a na její otevření navzdory nepříznivému počasí na Větrov dorazily stovky lidí z širokého okolí i Polska. Kamenná rozhledna stojí na zelené turistické trase mezi chatou Paprsek a Starým Městem pod Sněžníkem. Nabízí výhledy na Staroměstsko a okolní masívy Rychlebských hor, Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku.

Dalimilova rozhledna má podobu historické vyhlídkové věže, která byla v roce 1899 zprovozněna na Králickém Sněžníku. Tato rozhledna byla zbourána v 70. letech minulého století. Vrchol Králického Sněžníku je na území Polska, takže volba pro umístění nové rozhledny padla na kopec Větrov. Dvě vyhlídkové věže jsou přístupné po 130 žulových schodech zaklíněných do sebe, na které navazuje ocelové točité schodiště s dalšími 40 schody.

"Rozhledna jako taková je zajímavé a komplikované stavební dílo, takže technických výzev byla celá řada. Nové technologie a materiály nám stavbu usnadnily a je díky nim také bezpečná, ale řemeslo a ruční práce jsou stále stejné. Řemeslo je řemeslo a tím také zůstane," uvedl generální projektant rozhledny Jiří Tomeček.

Výstavba rozhledny na Větrově byla zahájena v roce 2017. Založení stavby je provedeno na 16 pilotech o délce šest metrů, které jsou zapuštěny do skalního podloží vyztuženého speciálním technologickým postupem. Celou váhu rozhledny nese pět žulových pilířů v dolním sále, spojených v kamennou klenbu. Vnitřní zatížení velké věže je rozloženo do pěti železobetonových sloupů vysokých deset metrů přenášejících váhu na klenbu horního sálu a do bočních stěn.

"Jsem si zcela jist, že všichni, kteří odsud pocházíme a nebo zde žijeme, o původní rozhledně víme, ať už z vyprávění či starých pohlednic. Všichni nějak cítíme, že k tomuto kraji stále patří. Naše rodina zde žila již před válkou, chtěli jsme našemu regionu tento její historický symbol vrátit. Hlavně bych rád poděkoval všem, kteří se na její výstavbě podíleli, chtělo to nejen odbornost a fortel, ale i srdce a odhodlání uspět a dílo dokončit," uvedl investor rozhledny Dalimil Mika.