Na úvod čtvrtfinále se představí dva nejlepší týmy po základní části extraligy

Praha - Dva nejlepší týmy po základní části zasáhnou v pátek poprvé do letošních vyřazovacích bojů v hokejové extralize. Pardubičtí hokejisté, kteří v dlouhodobé fázi triumfovali, vyzvou Olomouc. Druhé Vítkovice čeká bitva s dalším úspěšným celkem z předkola Brnem. V sobotu se budou hrát na stejných stadionech druhé duely sérií, v nichž je k postupu zapotřebí dosáhnout čtyř výher.

Pardubice potvrdily roli největšího favorita podle předsezonních odhadů ziskem Poháru Jaroslava Pouzara. Hlavním cílem Východočechů je však mistrovský titul. A na této cestě se podobnými predikcemi nechtějí vůbec zaobírat. "Favorit v žádném případě. Pokud bychom měli takhle přemýšlet, tak to je cesta do pekel. Favorit je každý, kdo do play off postoupí. Liberec, Hradec, Třinec, Sparta, Brno, to jsou všechno strašně silná mužstva. Kdokoliv chytne formu, může kohokoliv porazit," zdůraznil kouč Radim Rulík.

Dynamo od chvíle, co mělo jistotu, že ho nikdo v tabulce nepředběhne, získalo ze čtyř utkání jediný bod. "Jak nebyl z naší strany stoprocentní výkon, tak to bylo hned znát. A myslím, že jsme zaslouženě prohrávali. Byl to pro nás pro všechny jasný vzkaz, že pokud na ledě nenecháme všechno, co se týče systému a nasazení, a nebudeme působit jako tým, tak to bude s každým strašně těžké. Takhle bychom neuspěli a to můžeme mít v sestavě jakákoliv jména," varoval Rulík.

"Každý ví, o co jde a o co hrajeme. Po základní části jsme udělali čáru, protože je vlastně jedno, jak skončíte. Je to vidět i v předkole, že je jedno, jestli jste první, desátý nebo dvanáctý. Zápasy jsou vyrovnané. Začíná se od nuly a musíme se dobře nachystat. Půjdeme do zápasu, abychom ten druhý tým porazili a je úplně jedno, jestli jsme favorit nebo outsider. Prostě jdeme vyhrát. Je jedno, na koho narazíte, když chcete dojít daleko, musíte vyhrát ty čtyři zápasy proti každému," doplnil útočník Lukáš Sedlák.

Hanáci mnohokrát během sezony prokázali, jak jsou houževnatým soupeřem. Pardubice dokázali ve vzájemných soubojích jednou porazit. "Rádi bychom využili tu jejich delší herní absenci. Bude to ještě o úroveň náročnější, ale důkladně se přichystáme," ujistil zkušený brankář Branislav Konrád, jenž uzavřel sérii předkola proti Karlovým Varům (3:1 na zápasy) vychytanou nulou.

V měření sil s Karlovými Vary nebyla pro Kohouty překážkou ani marodka. "Provázela nás celou sezónu. Sice teď máme taky tři nebo čtyři zraněné, ale byly zápasy, kdy nás bylo zraněných i čtrnáct, což je neskutečné. Nikdy jsem to nezažil. Do konce prosince jsme hráli výborně, chvílemi jsme byli i třetí, jenže pak to šlo dolů. Nyní jsme se ale nastartovali a v play off jsme zase úplně jiný tým," podotkl útočník Jan Bambula.

Vítkovice prohrály v polovině října s Brnem úvodní souboj obou celků v sezoně, pak už Kometě nepřenechaly ani bod. "Soupeře jsme si nevybírali, čekali jsme na to, kdo na nás vyjde. Je to Kometa. Od chvíle, kdy to víme, jsme začali pečlivě pracovat, ať se připravíme zodpovědně na celou sérii," uvedl pro klubový web trenér Miloš Holaň.

Pro Ostravany bude - podobně jako pro Pardubice - důležité naskočit zpět do zápasového tempa. Oba týmy hrály naposledy v neděli 5. března. "Jdeme krok po kroku. Každá série bude velice náročná. Každý zápas bude velice náročný. Je to už souboj osmi nejlepších mužstev. Každý soupeř má svou kvalitu, každý zápas bude na krev, jak už to v play off bývá," odtušil Holaň. "Rozhodovat budou detaily a já doufám, že budou na naší straně," přál si.

Kometa vzala postup přes Mladou Boleslav nakonec jako povinnost a teď se Brňané naplno soustředí na Vítkovice. "V této fázi soutěže si už nevyberete, tady jsou jen silní soupeři. Vítkovicím vyšla skvěle základní část a mají vysoké ambice," shrnul asistent trenéra Brna Jaroslav Modrý.

Jeho tým jede do Ostravy kompletní a Modrý očekává poněkud jiný hokej, než hrála Kometa proti Bruslařům. "Ve Vítkovicích je menší led, což vyhovuje fyzickému pojetí jejich hry. Bude to hodně o osobních soubojích a hře s pukem," dodal Modrý, podle něhož disponují Vítkovice řadou rozdílových hráčů v čele s Peterem Muellerem, který čtyři roky hrával právě v Brně.

"Je na nás, abychom hráli jako tým a jejich přednosti eliminovali, Oni mají těch zbraní víc, hokej není černobílý a bude záležet na našich schopnostech, jak se s tím vypořádáme," konstatoval Modrý. Věří také, že týmu pomohla i čtyřdenní pauza mezi zápasy. "Kluci si vyčistili hlavu, odpočinuli si a jdou do sérii natěšeni připraveni," zdůraznil Modrý.

Statistické údaje před duely čtvrtfinále hokejové extraligy HC Vítkovice Ridera (po základní části 2.) - HC Kometa Brno (7.). Začátky: pátek 17:00 (ČT sport), sobota 19:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 4:1, 5:2, 5:2 (nejproduktivnější hráči: Marek Kalus 1 branka + 6 asistencí - Petr Holík, Radek Koblížek oba 2+1). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 9 zápasů - 1 výhra - 1 výhra v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 3 prohry v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 4 prohry - skóre 12:22. Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Roberts Bukarts 52 zápasů/47 bodů (21+26) - Petr Holík 52/48 (12+36). Nejproduktivnější hráči v play off: zatím nehráli - Petr Holík, Kim Strömberg oba 4/5 (2+3). Statistiky brankářů v základní části: Aleš Stezka průměr 2,14 inkasované branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,44 procenta a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,05 a 92,99 - Dominik Furch 2,29, 92,61 a šestkrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 3,29 a 90,17. Statistiky brankářů v play off: zatím nehráli - Dominik Furch 1,51 a 95,77. Zajímavosti: - Vítkovice se s Kometou utkají v play off potřetí a dosud proti ní neuspěly. V roce 2018 je Brňané při cestě za obhajobou titulu porazili ve čtvrtfinále 4:0 na zápasy a předloni uspěli v předkole, kde po úvodních dvou porážkách v Ostravě otočili sérii na 3:2 na utkání. - Vítkovice jsou ve čtvrtfinále podruhé za sebou a loni v něm vypadly po prohře s mistrovským Třincem 0:4 na zápasy. Na postup do semifinále čekají od obhajoby stříbra v roce 2011. Od té doby vypadly šestkrát ve čtvrtfinále, třikrát v předkole a jednou v play off chyběly. - Brňané jsou ve čtvrtfinále po roční pauze. Loni vypadli v předkole s Libercem po porážce 2:3 na zápasy. Na postup do semifinále čekají od roku 2019, kdy se tam po titulech v letech 2017 a 2018 dostali potřetí za sebou. - Kometa v předkole vyřadila Mladou Boleslav po výhře 3:1 na zápasy. Postup završila v neděli výhrou venku 5:1. - Vítkovice prohrály jen dva z posledních osmi zápasů a jen jednou z toho nebodovaly. Naposledy hrály v neděli 5. března, kdy prohrály v Liberci 1:2 po samostatných nájezdech. - Ostravané doma po sérii čtyř porážek vyhráli tři z uplynulých čtyř duelů. - Kometa vyhrála šest z posledních osmi duelů. - Brňané zvítězili venku ve dvou z uplynulých čtyř duelů. - Vítkovice vyhrály sedm z posledních osmi vzájemných duelů. - Útočník Adam Zbořil z Komety může sehrát 200. zápas v extralize. - Brankář Lukáš Klimeš z Vítkovic je odchovancem Komety a do Ostravy se stěhoval před touto sezonou. - Obránce Patrik Koch působil v Kometě už v mládeži a pak znovu v roce 2016, další slovenský bek Juraj Mikuš oblékal její dres v úvodní části sezony 2018/19. Zadák Matěj Prčík tam působil v mládeži v ročnících 2018/19 a 2019/20 po příchodu ve 14 letech z mateřského Hodonína. - Americký kanonýr Peter Mueller po čtyřech sezonách v Kometě zamířil do Vítkovic loni. Jan Bernovský se narodil v Brně a je odchovanec HCM Warrior Brno. Další útočník Richard Jarůšek je odchovancem Komety, ale hrál za ni naposledy v juniorce v ročníku 2007/08. - Obránce Michal Gulaši z Komety je odchovancem Vítkovic a naposledy za ně hrál v sezoně 2007/08. Bek Marek Hrbas působil ve Vítkovicích v letech 2016 až 2018. HC Dynamo Pardubice (1.) - HC Olomouc (8.). Začátky: pátek 19:00 (O2 TV Sport), sobota 17:00 (ČT sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 2:1, 3:0, 2:3 v prodl., 4:1 (Lukáš Sedlák, Jan Košťálek oba 0+4 - Jan Káňa 2+2). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 4 - 0 - 1 - 1 - 2 - 7:11. Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Lukáš Radil 49/40 (14+26) - Jan Káňa 41/32 (12+20). Nejproduktivnější hráči v play off: zatím nehráli - Jakub Orsava 4/8 (5+3). Statistiky brankářů v základní části: Roman Will 2,11, 92,08 a pětkrát udržel čisté konto, Dominik Frodl 1,37, 94,61 a třikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,00 a 89,47, Jan Růžička 2,98, 87,68 a jednou udržel čisté konto - Jan Lukáš 2,59, 91,41 a pětkrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,52, 90,13 a třikrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v play off: zatím nehráli - Branislav Konrád 0,97, 96,15 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 4,00 a 85,45. Zajímavosti: - Pardubice se s Olomoucí utkaly v play off dosud jen jednou. V roce 1994 ve finále uspěli Hanáci po výhře 3:1 na zápasy a získali dosud jediný titul. - Olomouc v předkole vyřadila Karlovy Vary po výhře 3:1 na zápasy. Postup dovršila v úterý díky domácí výhře 3:0. - Pardubice jsou ve čtvrtfinále potřetí za sebou. Loni vypadly s Českými Budějovicemi (1:4 na zápasy) a předloni s Mladou Boleslaví (0:4). Na účast v semifinále čekají od zisku šestého titulu v roce 2012. Od té doby vypadly pětkrát ve čtvrtfinále, jednou v předkole a třikrát se do play off nedostaly. - Olomouc je ve čtvrtfinále počtvrté za posledních šest sezon. V roce 2020 bylo play off zrušeno kvůli pandemii koronaviru v době, kdy hrála v předkole se Zlínem 1:1 na zápasy a loni vypadla v předkole s Vítkovicemi po porážce 2:3 na zápasy. V semifinále byla pouze v roce 1994, kdy nakonec získal titul. - Pardubice po jistotě zisku Poháru Jaroslava Pouzara pro nejlepší tým základní části prohrály čtyřikrát za sebou a získaly jediný bod. - Dynamo doma prohrálo třikrát za sebou a dosáhlo na jediný bod. - Olomouc před vstupem do předkola prohrála čtyři z pěti utkání na konci základní části. - Hanáci venku vyhráli tři z posledních šesti duelů a pokaždé to bylo až v nastavení. - Pardubice bodovaly v šesti z posledních sedmi vzájemných soubojů a pětkrát z toho vyhrály. - Obránce Jiří Ondrušek z Olomouce může sehrát 500. zápas v extralize, pro útočníka Petra Strapáče bude příští vystoupení 600. utkáním v domácí nejvyšší soutěži. - Útočník Lukáš Anděl z Olomouc hrál za Pardubice v minulých dvou sezonách. Jakub Orsava oblékal dres Dynama v druhé části sezony 2015/16. Pavel Musil sehrál za Pardubice dva zápasy v ročníku 2013/14 na střídavý start z tehdy prvoligové Mladé Boleslavi. Další útočník Lukáš Nahodil působil v Pardubicích v letech 2009 až 2017. - Neúspěšnou finálovou sérii z roku 1994 hráli v dresu Pardubic útočníci Richard Král a Marek Zadina, současní asistenti trenéra Dynama Radima Rulíka. V kádru vicemistra byl i brankář Dušan Salfický, sportovní ředitel a člen představenstva pardubického klubu.