Vítkovice vstoupily do čtvrtfinále s Brnem těsnou výhrou

Ostrava - Hokejisté Vítkovic vstoupili do čtvrtfinálové série play off s Brnem vítězstvím 3:2. Jejich vítězný gól vstřelil ve 44. minutě bývalý hráč Komety Peter Mueller a domácí si tak ve vzájemných zápasech připsali čtvrtou výhru v řadě. Druhý zápas se bude hrát v Ostravě v sobotu od 19:00.

Začátek utkání přinesl opatrnou partii, ale po úvodní desetiminutovce získaly Vítkovice gólovou i psychologickou výhodu dvěma slepenými údery během 35 sekund. Skóre otevřel ve 14. minutě Bukarts, který se po vyraženém Raskobově nahození na mezikruží opřel do puku a překonal Furcha. Druhá branka měla hodně podobné obrysy: po Gewieseho ráně se kotouč opět odrazil na osu hřiště před vítkovického hráče a tentokrát Kotala ho podruhé poslal za Furcha.

Kometa se po dvou inkasovaných gólech chvíli hledala, ale ve druhé části se znovu vrátila do zápasu. Po nevyužité přesilovce v 30. minutě ožila ještě více, protože Okál se na brankovišti prosadil důrazem a skotačící puk ze závaru propasíroval za čáru.

Přestože měl zápas tempo a spád, moc vyložených šancí se nerodilo. Jednu z nich promarnil hned v úvodu třetí části promarnil Bukarts, ale vzápětí ze situace, která tak gólově nevypadala, prostřelil z úhlu Furcha Mueller. Kometa však rychle obnovila napětí, když se ranou od modré čáry trefil Hrbas.

Domácí pak ve své první a jediné přesilovce sevřeli soupeře jako do kleští, ale maximem bylo Kriegerem trefené břevno. Tak se Brno nadechlo k poslední ofenzívě. V šesti hráčích domácí zmáčklo a po Kundrátkových střelách ještě mělo naději na vyrovnání, ale Stezka domácím vychytal první výhru.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Vyrovnaný, těžký zápas. Podařilo se nám dát v krátkém sledu dva góly a to bylo asi rozhodující. Trošku jsem se obával, jak se na nás projeví pauza, ale zvládli jsme to slušně. Je to první bod. Dobře že jsme měli málo vyloučených, víme, jaké má Brno silné stránky."

Patrik Martinec (Brno): "Bylo to dnes asi více defenzivnější utkání a hrálo se hodně z obrany. Šancí nebylo tolik. Rozhodly dva slepené góly, které jsme dostali v první třetině. Dobré mužstvo si nemůže po obdržené brance nechat dát druhý gól hned v dalším střídání. To by se nám nemělo stávat a musíme se z toho poučit do dalších zápasů."

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 14. Roberts Bukarts (Mueller, Raskob), 15. Kotala (Gewiese, J. Stehlík), 44. Mueller (Koch) - 30. Okál (Holík), 47. Hrbas (Flek, Kollár). Rozhodčí: Květoň, Pražák - Ondráček, Zíka. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 9593.

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, Raskob, Koch, Prčík, Gewiese, J. Stehlík - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Chlán, Fridrich - M. Kalus, Kotala, Jarůšek - Dej, Lindberg, L. Krenželok. Trenér: Holaň.

Brno: D. Furch - Kundrátek, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Ščotka, Hrbas - Horký, Holík, Okál - Šalé, Strömberg, Zaťovič - K. Pospíšil, Kollár, Flek - A. Zbořil, J. Ondráček, Vincour. Trenér: P. Martinec.