Londýn - Na světovou koncertní šňůru příští rok vyrazí hologram britské zpěvačky Amy Winehouseové, která ve věku 27 let v červenci 2011 zemřela na otravu alkoholem. Na přípravě turné spolupracují správci pozůstalosti zesnulé zpěvačky s firmou BASE Hologram, pro kterou to bude už třetí počin s virtuálním interpretem. Datum prvního koncertu ještě nebylo oznámeno, časopis Rolling Stone očekává, že se uskuteční na sklonku roku 2019.

Při vystoupeních bude digitální podobiznu Winehouseové doprovázet živá kapela, další zpěváci a "jevištní technika", uvedla produkční společnost BASE Hologram. Na koncertech, které mají trvat 75 až 110 minut, zazní digitálně upravené originální nahrávky. Otec zpěvačky Mitch Winehouse řekl, že výtěžek ze vstupenek dostane Nadace Amy Winehouseové, která se zabývá bojem proti drogovým závislostem u mladých a jejich prevencí.

"Je to pro nás sen. Vidět ji zase vystupovat je něco výjimečného, co opravdu nelze slovy popsat. Hudba naší dcery změnila životy milionů lidí a máme nesmírnou radost, že její poselství bude žít nadále tímto inovativním a přelomovým způsobem," řekl Winehouse, který odešel od rodiny, když bylo Amy devět. Poté, co se jeho dcera stala celebritou, byl v jejím životě opět významnou postavou a server BBC připomněl, že za některá rozhodnutí související s její kariérou byl v minulosti kritizován.

Winehouseovou během krátkého působení na popové scéně proslavily možná stejně jako hudba její osobní problémy a konfrontace s reportéry bulvárních médií. Globální hvězdu z ní v roce 2006 udělalo její druhé a zároveň poslední studiové album Back to Black s hitem Rehab. Rodačka z Londýna získala celkem šest cen Grammy a v roce 2013 se stala prvním umělcem posmrtně nominovaným na cenu Brit Award.

V podobě hologramů se už na podiích objevili například král popu Michael Jackson nebo raperská legenda Tupac Shakur. Rolling Stone napsal, že společnost BASE Hologram letos na podzim spustila koncertní šňůry s hologramy amerického průkopníka rock and rollu Roye Orbisona a řecké operní pěvkyně Marie Callasové.