Na trialu v okolí Bouřňáku v Krušných horách dnes zemřel německý cyklista

Mikulov (Teplicko) - V Krušných horách zemřel dnes německý cyklista. Havaroval na trialu v okolí Bouřňáku na Teplicku. Do záchrany muže se zapojila horská služba, na místo letěl i vrtulník letecké záchranné služby. Navzdory zhruba 45 minut trvající resuscitaci se muže nepodařilo oživit, vážným zraněním na místě podlehl. V tiskové zprávě o tom ČTK informoval mluvčí Horské služby ČR Marek Fryš.

Neštěstí se podle Fryše stalo na jedné z trialových tratí, které si bikeři ve volné přírodě vybudovali svépomocí. "Mnohokrát jsou tyto trasy natolik skryty a vedeny v nedostupném terénu, že v případě poranění cyklisty je pro záchranáře velice obtížné dostat se na místo a včas poskytnout poraněnému pomoc," doplnil. Právě na takové trase německý biker havaroval. S oživováním začal na místě kolega cyklisty, poté ji převzali záchranáři.

"Havárie cyklisty byla na operační středisko hlášena dnes dopoledne před 11:00. Bylo to ve velmi náročném terénu, naši lidé museli na místo slanit," řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník. Navzdory ochranným prostředkům a helmě, kterými byl biker vybaven, utrpěl podle něj velmi vážná zranění, která byla podle lékaře neslučitelná se životem. Okolnosti neštěstí vyšetřuje policie.

"Problematika trailů ve volné přírodě je bohužel ze záchranářského pohledu velice složitá. Všichni, kdo se na těchto trasách pohybují, si musí uvědomit, že se vystavují velkému riziku a v případě nehody k nim může pomoc dorazit se značným časovým odstupem. Velkou pomocí při lokalizaci může být poloha zaslaná z aplikace Záchranka. Z tohoto důvodu by bylo ideální, pokud by si ji všichni, nejenom bikeři, nainstalovali do svých telefonů," dodal náčelník Horské služby pro oblast Krušných hor Miroslav Račko.