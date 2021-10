Na titul vůbec nemyslíme, ale prvního místa si vážíme, řekl Janošek

Plzeň - Fotbalisté Plzně si domácím vítězstvím 2:1 nad Zlínem zajistili, že i po 10. kole první ligy povedou tabulku. Podle záložníka Dominika Janoška, který v 84. minutě asistoval u vítězného gólu Jeana-Davida Beauguela, svěřenci trenéra Michala Bílka zatím vůbec nepřemýšlí o mistrovském titulu, ale váží si, že jsou na prvním místě a chtějí tam vydržet co nejdéle.

"Na titul vůbec nemyslíme. Je brzo a je to strašně dlouhá a těžká cesta. Ale vážíme si toho, že můžeme být první. Plzeň by měla vždycky hrát o nejvyšší příčky. Bojujeme každý zápas, abychom se tam udrželi co nejdéle," řekl Janošek na tiskové konferenci.

Hráči Viktorie v aktuální sezoně nejvyšší soutěže vyhráli devět utkání, ale osm z nich pouze jednobrankovým rozdílem. Plzeňští často nebyli herně lepší než jejich soupeř. "Hlavní síla je v kabině. Bojujeme jeden za druhého a nevypouštíme ani souboj. Vrací se nám takové štěstíčko. Ale to nemůže vydržet věčně. I trenér něco naznačoval, že musíme zapracovat víc na fotbalovosti. Myslím, že to teď přijde o reprezentační pauze," uvedl Janošek.

Na hřiště přišel v 69. minutě a v závěru přesným centrem připravil vítěznou branku pro Beauguela, který v šesté minutě otevřel skóre proměněnou penaltou. "V první fázi jsem chtěl střílet, ale periferně jsem se podíval na Chorase (Chorého) s Bogym a chtěl to tam nějak posadit, protože jsou to dva vysocí kluci. Naštěstí to tam padlo. Bogy dneska dobrý zápas, musím ho pochválit," popsal třiadvacetiletý defenzivní středopolař.

"Mám pokyny pořád stejné. Rozdávat balony, snažit se hledat hlavně za obranou soupeře naše rychlé kluky. Když se vyskytne nějaká situace, tak i vystřelit. Dneska na to nebyl moc prostor. Myslím, že Zlín byl na nás dobře připravený. Zaplaťpánbůh jsme zase ukázali srdce a bojovnost a dotáhli to do vítězného konce," přidal Janošek.

Duel s "Ševci" pro něj byl specifický, protože v jarní části minulé sezony ve Zlíně hostoval. "Psali jsme si s kluky, že se na sebe těšíme a ať vyhraje ten lepší. Sázka žádná nebyla, spíš bývá po zápase nějaké občerstvení, když jste za ten tým hráli," dodal bývalý záložník Brna nebo Slovácka.