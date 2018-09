Mošnov (Novojičínsko) - Největším lákadlem akce Technické dědictví s podtitulem Tatra & Vagonka, která se dnes koná na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na Novojičínsku, je replika unikátního letadla Tatra T-101. Letoun dlouhý 6,6 metru s křídly o rozpětí 13 metrů byl neustále v obležení návštěvníků. Původní stroj byl vyroben roku 1938 ve Vagonce Studénka a ve své době vytvořil několik rekordů, jeho repliku podle původní dokumentace vytvořila skupina vedená bratry Jiřím a Ivem Sklenářovými před deseti lety.

Nejznámější z rekordů vytvořených tímto letadlem je starý 80 let. Posádka tehdy za 27 hodin uletěla vzdálenost 4340 kilometrů z Prahy do súdánského Chartúmu. Letadlo také vytvořilo výškové rekordy v kategorii dvousedadlových letadel s objemem motoru menším než čtyři litry, vystoupalo až do 7470 metrů.

Jiří Sklenář řekl ČTK, že žádný z rekordů ještě nezkusili zopakovat, protože je to hrozně náročné. "Ten dálkový rekord dneska s ohledem na řízení letového provozu, na to, že je v Súdánu válka, na to, že Egypt nepovoluje průlety malých letadel nebo jen ve výjimečných případech, tak je prakticky, myslím si, nezopakovatelný," řekl Sklenář.

Výškové rekordy, které letadlo vytvořilo, byly podle něj ve své době technicky velice náročné a jsou i dnes. "Jedná se třeba o vybavení kyslíkem, o speciální letové povolení do velkých letových výšek, o to, že to letadlo má dostup sedm kilometrů, a nad 6000 metrů jsou speciální procedury a speciální povolení, které jsou potřeba pro to se tam s tak malým letadlem dostat. Takže zatím jsme na to neměli energii. Chtěli bychom to udělat, ale vždycky říkáme: Příští rok, příští rok," řekl.

Tatru T-101 si podle něj pro zhotovení repliky vybrali proto, že bylo lákavé udělat něco, co bylo výjimečné už ve své době a je výjimečné i dnes. Letoun stavěli více než deset let, přičemž velice dlouho trvala technologická příprava a zjišťování informací, některé technologie, které byly u letadla použity, už totiž byly zapomenuté. "Lítáme s tím, co to jde. Máme to pro zábavu. Lítáme s tím v létě na výlety, občas letíme na nějaký letecký den," řekl Sklenář.

Motor do unikátního letadla ze Studénky se vyráběl v kopřivnické Tatře. Tatra i Vagonka (tehdy Moravskoslezská vozovka) patřily do Ringhofferova koncernu, který ve 30. letech minulého století zahájil leteckou výrobu. V Mošnově se dnes představily pouze výrobky těchto firem či jejich nástupců.

"Cílem akce je ukázat široké veřejnosti, co byli naši předci v blízkém okolí schopni vytvořit," uvedla ředitelka městské organizace SAK (Sport a kultura) Studénka Hana Maiwaelderová. V Mošnově jsou tak k vidění i historické a současné automobily a historické vlaky, kterými mohli zájemci na akci i přijet.

Vedoucí programu a propagace městské organizace SAK Jan Rodek řekl, že impuls k uskutečnění akce dalo Vagonářské muzeum ve Studénce a původní nápad byl, že by se tatrovácké letadlo mohlo představit přímo u muzea. "Říkali jsme si, že je to takové menší letadýlko a mohlo by se to postavit jenom na zámeckou zahradu, ale nejde to tam přepravit, tak jsme si řekli, že zkusíme letiště. Letišti se nápad líbil a dneska je z toho taková trošku větší akce," řekl Rodek.