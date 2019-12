Na střeše ČNB byla uložena časová schránka ke 100. výročí koruny

Praha - Časová schránka České národní banky (ČNB) připomínající 100. výročí česko-slovenské koruny dnes byla za přítomnosti současného guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka a bývalých guvernérů Zdeňka Tůmy a Miroslava Singera uložena do sousoší Světlonoše se lvem na střeše pražské centrální banky. V sousoší je již uložena schránka z roku 2001.

Nová schránka odkazuje na letošní oslavy 100 let trvání koruny, které ČNB tento rok pořádala. Obsahuje předměty, které nechala ČNB k výročí vyrobit. Jde o repliku 100milionové zlaté mince, fotografie z jarní výstavy ČNB na Pražském hradě a sadu pamětních a příležitostných platidel, které byly letos k výročí emitovány. Do schránky byla také vložena poselství pro českou měnu od guvernérů ČNB a dalších českých veřejných osobností. Obsah se veřejnost dozví za 50 let.

"My nevíme, co bude za měnu za 50 let, až to budou naši následovníci otevírat. Ale ať už to bude cokoliv, tak přeji, aby to byl symbol prosperity a stability jako dnes," uvedl Rusnok.

Sousoší Světlonoš se lvem vytvořil v roce 1898 sochař Antonín Popp. Plastika představuje symbol pokroku a liberalizace obchodu. Tvoří ji postava kráčejícího génia v rozevlátém rouše, který drží ve zdvižené ruce hořící pochodeň. Po boku génia stojí lev, který svojí pravou přední tlapou drží kouli. Sousoší vzniklo pro tehdejší Živnostenskou banku, která stávala na místě dnešní ČNB a vzniklo stejnou technologií jako Socha svobody v New Yorku. Je tedy dutá a opláštěná.

Časová schránka z roku 2001 obsahuje dokumenty k rekonstrukci Génia se lvem, dokumenty k rekonstrukci ČNB, historii ČNB a dokumenty k dané době, například dobové noviny, mince a bankovky z této doby nebo dokumenty antikomunistické iniciativy včetně tisku této iniciativy.