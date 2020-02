Na Stezce Valašce na Pustevnách bude chodník slávy i nové atrakce

Trojanovice (Novojičínsko) - Na panoramatické Stezce Valašce, která se před rokem otevřela pod vrcholem Tanečnice na Pustevnách v Beskydech, vznikne chodník slávy s otisky významných osobností. Prvními, kdo do betonových desek otiskli své dlaně a chodidla, byli automobilový závodník Karel Loprais a mořeplavec Richard Konkolski. Desky provozovatelé do stezky zabudují na jaře. Na stezce letos rovněž přibudou nové atrakce. Provozovatelé Valašky to řekli novinářům.

Protože je vyhlídková stezka na hranici mezi Moravskoslezským a Zlínským krajem, budou tam mít své otisky osobnosti z obou regionů, ale mohli by se tam zvěčnit třeba také hvězdní účastníci akcí jako Colours of Ostrava nebo Zlatá tretra. Dalšími, kdo své ruce na chodník slávy otisknou, by měli být písničkář Jaromír Nohavica, evropská i česká miss Monika Brzesková (Žídková) nebo fotbalista Milan Baroš. Provozovatelé stezky mají zájem i o cestovatele Miroslava Zikmunda, který minulý týden oslavil 101. narozeniny, a zjišťují, zda ještě žije někdo z bývalých partyzánů, kteří v oblasti působili za války.

Jednatel společnosti Beskydská panoramata Petr Káňa řekl, že do letních prázdnin by na stezce měly vzniknout dvě nové atrakce. "Jedná se o zavěšenou trampolínu zhruba 12 metrů nad zemí o rozměru 150 metrů čtverečních a třípatrové dětské hřiště, kde naši nejmenší návštěvníci budou mít možnost si užít adrenalinové zážitky v bezpečném prostředí, které jim nikde v Česku nikdo jiný nenabízí," řekl Káňa.

Pro větší návštěvníky bude určen dvojitý zipline, tedy zhruba 150 metrů dlouhý sjezd po kladce. "Ti nejtěžší z nás dosáhnou rychlosti přes 60 kilometrů v hodině. Zase se jedná o atrakci, která v této výšce a v tomto provedení nemá u nás obdoby," řekl Káňa.

Zatímco vstup na dětské hřiště bude v ceně vstupenky, za sjezd po kladce si zájemci připlatí řádově desetikoruny. Provozovatelé stezky nyní hledají firmy, které atrakce vyrobí.

Valašku navštívilo během prvního roku existence více než 280.000 lidí, čímž se podle provozovatelů stala nejnavštěvovanější soukromou atrakcí obou krajů. V létě dosahovala návštěvnost i 3500 lidí za den.

Marketingová manažerka Simona Cimmer řekla, že na 1. května se na stezce připravuje zápis do knihy rekordů. Mělo by se jednat o nejvyšší počet líbajících se párů ve výšce 1090 metrů. Že by je dřevěná stezka neudržela, se podle jednatele Zdeňka Kořistky účastníci bát nemusí. "Stezka je projektována na zatížení 500 kilogramů na metr čtvereční. My to ale máme předimenzováno i na větší zátěže, protože v zimě tam bývá sníh, led," řekl Kořistka.

Stezka je dlouhá 660 metrů, přičemž 390 metrů dlouhý úsek vede lesem a zbytek tvoří chodník na 22 metrů vysokou kaskádovitou věž. Součástí je skleněná vyhlídková plošina nebo 150 metrů dlouhý zavěšený "himálajský" chodník. Nejvyšší patro věže je ve výšce 1099 metrů nad mořem a za dobrého počasí je z něj možné dohlédnout na Jeseníky či Velkou Fatru, ale i do Polska.