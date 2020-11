Na silnicích dnes v ČR zemřelo nejméně šest lidí

Na dálnici D8 na Litoměřicku zemřeli v noci na 9. listopadu 2020 dva muži poté, co jejich osobní vůz vyjel z vozovky a narazil do mostu. Nehoda uzavřela dálnici ve směru na Ústí nad Labem zhruba na sedm hodin.

Na dálnici D8 na Litoměřicku zemřeli v noci na 9. listopadu 2020 dva muži poté, co jejich osobní vůz vyjel z vozovky a narazil do mostu. Nehoda uzavřela dálnici ve směru na Ústí nad Labem zhruba na sedm hodin. PR/HZS Ústeckého kraje

Praha - Dnešek se zařadí mezi nejtragičtější dny na českých silnicích tohoto roku. Při dopravních nehodách zemřelo devátý listopadový den podle dostupných informací nejméně šest lidí. Stejný počet obětí má i 3. červenec a 25. říjen, vyplývá z policejních statistik. Loni byl nejtragičtějším 11. listopad, kdy si nehody vyžádaly osm lidských životů.

Při nehodě osobního auta na D1 u Hranic zemřeli dva lidé

Na dálnici D1 zemřeli v katastru Hranic při nehodě osobního auta dva lidé. Policisté ženu a muže bez známek života našli ve zdemolovaném voze mimo vozovku v těžce přístupném terénu. Okolnosti nehody policie vyšetřuje, sdělil ČTK krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Při dopravních nehodách v Olomouckém kraji zahynulo od začátku letošního roku 19 lidí.

Policisty na osobní vozidlo vedle dálnice na 311. kilometru ve směru na Olomouc upozornil svědek. "Policisté na místě zjistili, že se mimo komunikaci v těžko přípustném terénu nachází havarované vozidlo Škoda Superb, přetočené na střechu. Ve značně zdemolovaném voze policisté nalezli dvě osoby, řidiče a spolujezdkyni ve věku 36 a 37 let, bohužel již bez známek života," uvedl policejní mluvčí.

Veškeré okolnosti, příčiny a souvislosti této tragické dopravní nehody policisté vyšetřují. Kvůli tomu uzavřeli na čas levý jízdní pruh dálnice a provoz tam byl zcela obnoven před 16:00, dodal mluvčí.

Osobní auto na dálnici D8 narazilo do mostu, zemřeli dva muži

Na dálnici D8 na Litoměřicku zemřeli v noci na ponělí dva muži poté, co jejich osobní vůz vyjel z vozovky a narazil do mostu. Nehoda uzavřela dálnici ve směru na Ústí nad Labem zhruba na sedm hodin. ČTK to řekla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Nehoda se stala na 24. kilometru D8 asi hodinu po půlnoci. "Vozidlo BMW z nezjištěných příčin vyjelo podle prvotních zjištění mimo vozovku do travnatého svahu a odrazilo se do mostní konstrukce. Na místě zemřely dvě osoby, řidič a spolujezdec," uvedla mluvčí.

Policie z dálnice odklonila dopravu, provoz byl podle Hyšplerové obnoven krátce po 08:15.

Při nehodě na Mělnicku jeden řidič zemřel a další je zraněný

Na silnici I/16 u Spomyšli na Mělnicku se dopoledne srazilo nákladní auto s osobním. Třiatřicetiletý řidič osobního vozu nehodu nepřežil, šofér nákladního auta utrpěl zranění, řekla ČTK policejní mluvčí Markéta Johnová. Hlavní tah mezi Mělníkem a dálnicí D8 je kvůli nehodě uzavřený.

Událost byla hlášena před 09:30. Podle Johnové začalo nákladní auto po nárazu hořet, požár likvidovali hasiči. Jeho řidič se při nehodě zranil, měl otevřenou zlomeninu nohy. Záchranáři ho po ošetření přepravili do nemocnice v Praze Střešovicích, uvedla mluvčí krajské záchranné služby Petra Effenbergerová.

Policie žádá svědky o pomoc při vyšetřování, veškeré informace přijme na telefonním čísle 725 067 127 nebo na lince 158. "Velmi by nám pomohly i případné záznamy z palubních kamer," dodala Johnová.

Při dnešní nehodě u Brněnce zemřel řidič auta

Při nehodě u Brněnce na Svitavsku zahynul dnes odpoledne řidič osobního auta. Vůz při havárii spadl do potoku a skončil pod mostkem, uvedli krajští hasiči na facebooku.

"Uvnitř vozu zůstala zaklíněna osoba, kterou hasiči vyprostili přes zadní část vozu," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Hasiči spolu se zdravotníky řidiče resuscitovali. Lékař ale po několika minutách konstatoval u muže smrt.

Po policejním zadokumentování nehody, hasiči auto vyprostili. Příčiny nehody zjišťují policisté, dodala Horáková.