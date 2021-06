Na řešení následků pandemie se má podle programu ČSSD podílet ten, kdo na to má

Praha - Na řešení následků pandemie covidu-19 by se měli podílet zejména ti, kdo na to mají peníze, plánuje vládní ČSSD ve svém programu pro letošní sněmovní volby. Dosáhnout toho chtějí sociální demokraté například zdaněním majetků nad 100 milionů korun, zrušením daňových výjimek pro velké firmy, zavedením bankovní daně či progresivním zdaněním příjmů fyzických osob. Program dnes strana představila na tiskové konferenci v Praze.

"Prvořadým cílem programu ČSSD je, aby náklady pandemie zase nezaplatila jen střední třída, zaměstnanci a lidé s nižšími příjmy," uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček. Kritizoval znovu loňské hlasování ANO s některými opozičními stranami o způsobu zrušení superhrubé mzdy. "Tento krok nás stojí 130 miliard ročně a nejvíce na něm vydělají ti nejbohatší," dodal.

Sazba daně z majetků přes 100 milionů korun by měla podle ČSSD činit jedno procento ročně. "Tím zdaníme miliardáře. Nastal čas, aby i ti se podíleli na obnově země," řekl Hamáček. Vedle bankovní daně chtějí sociální demokraté také progresivně zdanit příjmy lidí. Snížit chce ČSSD také DPH u základních potravin, jako jsou pečivo, zelenina, ovoce či maso.

Volební program ČSSD obsahuje deset klíčových bodů, řekla novinářům ministryně práce a místopředsedkyně sociální demokracie Jana Maláčová, která měla jeho přípravu na starosti. V kapitole týkající se mezd prosazuje ČSSD růst minimální mzdy a omezení agenturního zaměstnávání. Na trhu práce by se podle strany měla také zvýšit ochrana lidí starších 50 let.

Mezi priority ČSSD patří i zkrácení pracovní doby, nejpozději od roku 2025 by měla týdně činit 35 hodin. O dva roky dříve chtějí sociální demokraté prosadit pět místo čtyř týdnů dovolené. Zkrátit pracovní dobu a zvýšit produktivitu práce by mělo podle ČSSD opatření, podle kterého by zaměstnanci dostali náhradní volno, pokud by některý ze státních svátků připadl na víkendový den.

Sociální demokracie se staví proti privatizaci veřejných služeb, plánuje zvýšit tarifní platy zdravotníků o 50 procent a navyšovat odměny v sociálních službách tak, aby odpovídaly těm ve zdravotnictví a školství. Strana se zavazuje k tomu, že nezvýší věk pro odchod do důchodu nad 65 let. "Pokud má mít tato země budoucnost, musí tu platit jistota, že pokud člověk celý život pracuje, musí mít spravedlivý důchod," řekla Maláčová. Důchodový systém má být podle programu ČSSD pod kontrolou státu.

Prostřednictvím předpisu o veřejně prospěšných bytových společnostech chce ČSSD zlevnit výstavbu bytů, zavést chce současně pokuty za dlouhodobě neobsazené byty. Regulovat plánuje služby pro krátkodobé ubytování a zavést daň z prodeje nemovitostí. "Daň bude odpuštěna u prodeje, který probíhá u jedné fyzické osoby po době delší, než je pět let od posledního prodeje tak, aby se zamezilo spekulacím, ale daň nepadla na běžné občany," stojí v programu.

ČSSD v posledních sněmovních volbách v roce 2017 získala 7,27 procenta hlasů a 15 poslanců. O téměř polovinu mandátů přišla o rok později v komunálních volbách, v roce 2019 pak ztratila zastoupení v Evropském parlamentu. Loni neobhájila ani jeden z deseti mandátů v Senátu a v horní komoře jí zbyli jen tři zástupci, přišla také o nejvíce mandátů v zastupitelstvech krajů. V průzkumech se nyní pohybuje kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Sněmovny.