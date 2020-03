Na přechodu v Pomezí nad Ohří se ráno tvořily dlouhé kolony

Karlovy Vary - Na přechodu v Pomezí nad Ohří se dnes ráno ve směru do Německa tvořily kvůli kontrolám na hranicích dlouhé kolony. Kamiony stály až před Chebem, několik kilometrů od přechodu. Lidé, kteří jedou do práce do Německa, mohou využít i přechody ve Vojtanově a nově i na Božím Daru. Rozsáhlá omezení na hranicích vláda zavedla v souvislosti s bojem proti šíření nového koronaviru. Později dopoledne kolony na hranicích ustaly.

"Přechod Boží Dar - Oberwiesenthal je určen především pro pendlery a bude otevřen od 5:00 do 23:00," informovala v noci na dnešek ČTK krajská policejní mluvčí Kateřina Krejčí. Dosud bylo možné hranice překročit jen v Pomezí nad Ohří a Vojtanově.

Situace na hraničním přejezdu ve Vojtanově byla klidná, dopoledne tu již moc aut nejezdilo. Podle místních policistů byly kolony v ranních hodinách spíše z Německa, kdy se vraceli čeští pracovníci z noční směny.

Na přejezd hranice se v Pomezí nad Ohří čekalo několik hodin. Zhruba od 8:00 začali policisté oddělovat nákladní a osobní auta do samostatných pruhů. "V místě kontrol se tvořily kolony a z těchto důvodů bylo rozšířeno kontrolní stanoviště pro osobní automobily," uvedl krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Výrazně to pomohlo kontrolu na hranicích zrychlit.

Část řidičů, kteří původně přijeli po silnici I/6 a uvízli v koloně, se otočila a k Pomezí dojeli po silnici 606 z Chebu. Tam byla kolona kratší.

"Pracuji ve Valdsasenu. Mám povolení i občanský průkaz. Byl jsem tu v 6:00 a pracuji od 7:00. Už teď mám velké zpoždění," řekl ČTK okolo 8:30 montér ze Sokolova, který čekal v koloně před přechodem.

Přes hraniční přechod v Pomezí nad Ohří je směřována veškerá nákladní doprava z Karlovarského kraje do Německa. Přechod je otevřený 24 hodin denně.

Vláda v neděli rozhodla kvůli hrozbě koronaviru o zavedení vnitřní ochrany hranic s Německem a s Rakouskem s platností do půlnoci 4. dubna. S dnešní půlnocí začal platit zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Cizinci naopak nesmí do České republiky. Pro obě restrikce existují výjimky, například právě pro pendlery.

