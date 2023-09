Na podzim a zimu roste zájem o dovolenou v exotice, plní se i lyžařské pobyty

Praha - Během podzimu a nadcházející zimy Češi kromě tradičně oblíbených destinací, jako je Egypt a Řecko, navštíví také Kubu, Madagaskar či Keňu. Právě zájem o dovolenou v exotice podle cestovních kanceláří (CK) a agentur, které ČTK oslovila, každoročně roste. Rezervují se ale už i první termíny lyžařských pobytů. Kapacity zájezdů cestovní kanceláře ve srovnání s minulou sezonou navýšily.

V cestovní agentuře Invia prodeje zájezdů pro podzim a zimu proti loňsku stouply o 40 procent, na úrovni roku 2019 před koronavirovou pandemií ale podle mluvčí Jiřiny Ekrt Jiruškové nejsou. Dovolenou letos Češi koupí za o desetinu vyšší cenu než v minulém roce, záleží však na destinaci, uvedla.

"Pro letošní sezonu se dostávají do hledáčku českých cestovatelů destinace, které byly dříve obtížně dosažitelné kvůli přestupům a ceny letenek byly vysoké. Nyní však CK nabízí nové destinace dostupné přímým letem z Prahy a často, zejména na začátku sezony, za příznivé ceny," řekla.

Týká se to podle ní například Zanzibaru, Keni nebo Madagaskaru, které se dříve pokládaly za země, kam vyráželi spíše "baťůžkáři" na vlastní pěst, dodala. Plní se i kapacity do Vietnamu či na Kubu, kam CK Fischer a Exim Tours nabídnou od konce října přímé lety, uvedl jejich mluvčí Jan Bezděk.

CK Čedok do nové sezony vstoupila s o 30 procent vyššími kapacitami než loni. Prodeje jsou podle mluvčí Kateřiny Pavlíkové meziročně téměř dvojnásobné. "Statistiky a výsledky z roku 2019 jsme překonali již dávno," doplnila. Do konce prosince podle ní Čedok představí charterové lety do Kayseri v Turecku, kde bude CK nabízet lyžařské pobyty.

Pavlíková doplnila, že v některých rakouských střediscích ceny skipasů meziročně pravděpodobně stoupnou o deset až 15 procent. Nárůst očekává i v Čechách, myslí si však, že lyžařský zájezd za tuzemskými hranicemi bude vycházet levněji. "Informace o nových cenách ještě nejsou všude dostupné," řekla.

CK Nev-Dama, která se z velké části specializuje na lyžařské pobyty, má nejsilnější prodeje zpravidla v září a říjnu. "Letošní nejžádanější termíny, tedy pražské a středočeské jarní prázdniny, se navíc kryjí s termíny, kdy mají volno i v řadě dalších evropských zemích. O to větší bude tlak na kapacitu hotelů," míní předseda představenstva skupiny DER Touristik Eastern Europe Jiří Jelínek, pod kterou CK spadá. Díky nižším cenám a méně zaplněným sjezdovkám podle něj obliba poslední dobou roste ale i u prosincových termínů.

O pětinu vyšší prodeje proti minulé sezoně pozoruje CK Alexandria. Zájem se podle mluvčího Petra Šatného v posledních dvou letech zvedá o podzimní dovolené u moře. Vyšší poptávka je také po Spojených arabských emirátech, kterou lidé často vnímají jako nejdostupnější exotiku, uvedl. Ceny zájezdů na podzim a zimu podle něj stouply už loni, další výrazné zdražení letos nebude, míní.