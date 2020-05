Na parkovišti kotě nepřebírejte, radí veterináři při nákupu zvířat

Praha - Státní veterináři zveřejnili na svém webu rady, jak postupovat při nákupu psů a koček. Informace poslali také inzertním serverům, sdělil ČTK za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer. Mezi základní pravidla patří například to, že by se měl zájemce o zvíře jet podívat do chovu a nikdy by neměl přebírat zvířata na odpočívadlech u silnici nebo na parkovištích. Zájemci o domácího mazlíčka tak můžou nahrávat tzv. množírnám zvířat. Mluvčí serveru Seznamu iniciativu ocenila, web ale už své rady pro zájemce o zvířata má od loňska.

"Nová rubrika obsahuje doporučení formou otázek a odpovědí, která by měla snížit riziko, že si potenciální nakupující pořídí zvíře z nevhodných podmínek chovu či naletí podvodníkovi," uvedli veterináři.

Lidé by podle nich měli být obezřetní, například pokud se chovatelé nezajímají o to, do jaké rodiny zvíře zamíří. Zvíře by také neměli kupovat v případě, že je ve špatném zdravotním stavu. "Pokud zde bude dostatečná poptávka po levných štěňatech bez ohledu na původ a chov v nevhodných podmínkách, sebepřísnější represe existenci množíren nezabrání," upozornil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Veterináři obeslali s informace také inzertní servery. Například k Sbazar.cz, kam byly informace zaslané, se ještě nedostaly. "My už doporučení a rady, na co si dávat pozor při nákupu zvířete na internetu, na Sbazar.cz máme, a to konkrétně v nápovědě. Na jejím znění jsme spolupracovali s neziskovou organizací Hlas zvířat," řekla ČTK Aneta Kapuciánová, mluvčí Seznamu, kam Sbazar patří. Rady začal web zveřejňovat už loni. "Myslím, že je potřeba uživatele edukovat neustále, takže fakt, že SVS aktuálně rozesílá doporučení, vnímáme pozitivně. Bohužel se stále jedná o neblahý trend, který se cyklicky vrací," dodala.

Sněmovna na začátku března odsouhlasila, že tresty za týrání zvířat a za provozování takzvaných množíren, tedy chovů určených především pro zisk, budou přísnější. Za týrání bude hrozit místo pěti až šest let vězení. Za chov zvířat v nevhodných podmínkách ohrožujících jejich život budou moci soudy ukládat v krajním případě až desetileté vězení.