Na Pardubicku je ptačí chřipka, vybíjení drůbeže začne v úterý

Praha/Pardubice - Veterináři potvrdili ptačí chřipku subtypu H5N8 ve Slepoticích na Pardubicku v chovu firmy Moras Moravany. Vybíjení drůbeže začne v úterý. Na farmě ve Slepoticích firma chová zhruba 7000 krůt a asi 130.000 brojlerů. Jde o letošní druhé ohnisko nemoci. Tři kilometry od něj se nachází další část chovu Morasu, kde je 120.000 kusů drůbeže. O jejich případném utracení se teprve rozhodne, žádné úhyny tam dosud nebyly hlášené.

Podle ústředního ředitele SVS Zbyňka Semeráda váží ptáci jenom u potvrzeného ohniska 400 tun. Areál firmy ve Slepoticích je uzavřený, hynout začali kroceni v tamních halách. Jedná se o tom, že by se do likvidace drůbeže zapojili policisté nebo armáda. Obec už pro ně připravuje podmínky. K dispozici dá celý kulturní dům se sálem pro 350 lidí.

Veterináři nyní kolem ohniska vytyčí tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V nich budou platit přísnější opatření pro chovatele, budou se muset zjistit přesné počty chovaného ptactva. Ve Slepoticích má mnoho lidí domácí chovy drůbeže. "Jsou tady kachny, labutě na rybníku. Jeden pán, který tu ani nebydlí, má u chalupy 60 kachen pižmových," uvedla starostka Slepotic Jana Bořková.

Nové ohnisko je první letošní v komerčním chovu. Úplně první případ se vyskytl v lednu ve Štěpánově nad Svratkou na Žďársku v domácím chovu se 12 slepicemi a třemi kachnami. Veterináři v nakaženém chovu utratili drůbež, která sama neuhynula. Utratili také 12 slepic dvou sousedů zasaženého chovu. Ty ale podle následných testů nakažené nebyly, takže se Štěpánov vyhnul plošnému vybíjení drůbeže.

Pokud by bylo nutné vybít i druhý chov Morasu, bylo by to dohromady asi 250.000 ptáků. Šlo by tak zhruba o 0,2 procenta hrabavé drůbeže, která se v ČR ročně na jatkách zabije.

Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a přenášejí se zejména trusem, který kontaminuje vodu nebo krmivo chovaných ptáků. Subtyp H5N8 je nebezpečný pro ptáky, pro lidi nikoliv.