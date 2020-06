Na opravované D1 u Humpolce budou o víkendu noční uzavírky

Humpolec - Na opravované části dálnice D1 mezi exity Koberovice - Humpolec budou o víkendu noční uzavírky kvůli stavbě dvou mostů. V sobotu i v neděli bude doprava přerušovaná od 21:00. V neděli by měly dvacetiminutové uzavírky skončit do 10:00. Práce naplánované na noc z neděle na pondělí by měly být hotové do pondělních 07:00. ČTK to dnes sdělila mluvčí stavební firmy Eurovia CS Iveta Štočková.

"Prosíme řidiče, aby si svou cestu v uvedených termínech naplánovali a počítali s případným zdržením, které mohou krátkodobé uzavírky dálnice způsobit," uvedla mluvčí. Objízdné trasy stanovené nebudou.

Přestavba obou mostů je součástí modernizace skoro devíti kilometrů dálnice mezi Humpolcem a Koberovicemi. Původní mostní konstrukce byly odstraněné letos v březnu. Nové mosty budou podle mluvčí hotové na podzim.

V noci ze soboty na neděli budou stavbaři usazovat deset nosníků na mostě, který je na 88,4 kilometru D1. Kvůli osazení prvního nosníku bude od 21:00 uzavřená na 20 minut dálnice ve směru z Brna na Prahu. Než bude připravený další nosník, budou auta po dálnici projíždět. Situace bude směrem na Prahu opakovat celkem pětkrát a potom pětkrát na pravé části dálnice.

V noci na pondělí bude ve stejném režimu probíhat montáž šesti nosníků mostu na 83. kilometru D1. Provoz bude podle mluvčí přerušený třikrát na Brno a pak třikrát na Prahu.

Dálnici mezi exity 81 Koberovice a 90 Humpolec opravuje Eurovia CS pro Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) od loňského podzimu. Podle webu ŘDS by stavební práce za 1,097 miliardy korun bez daně měly v tomto úseku skončit na podzim 2021.