Na OH v Paříži se vrátí Český dům, bude v parku s dalšími národními domy

Praha - Na olympijských hrách v Paříži bude znovu fungovat Český dům, který měl Český olympijský výbor (ČOV) naposledy na ZOH 2018 v Pchjongčchangu. Na letních hrách 2021 v Tokiu ani loňské zimní olympiádě v Pekingu to kvůli covidovým opatřením nebylo možné. Objekt bude v parku La Villette stejně jako dalších třináct národních olympijských domů a prostor pro fanoušky včetně těch, kteří dorazí do francouzské metropole bez vstupenek na olympijské soutěže. Na dnešní tiskové konferenci to řekl předseda ČOV Jiří Kejval.

Český dům jako prostor pro české sportovce, zázemí pro české fanoušky na olympiádě i prezentaci České republiky vytvořil ČOV poprvé v roce 2012 na olympijských hrách v Londýně. Olympijský šampion ve vodním slalomu Jiří Prskavec ho mohl využít při své premiéře pod pěti kruhy v Riu 2016 a v menší formě i na nedávných Evropských hrách v Krakově. "Vždycky je to místo setkání po závodech. Před závody nás to vůbec nezajímá, ale po nich je to přesně to místo, kde společně oslavíme úspěch a sdílíme zážitky. Na rozdíl od vesnice nikoho nerušíme, což je zásadní. Jsem rád, že máme místo setkání, kde s českým pivem v ruce oslavíme úspěch a případně neúspěch," uvedl.

Detaily o Českém domě v Paříži zveřejní ČOV na podzim. To základní ale Kejval přiblížil už dnes. "Ten park je na půli cesty mezi centrem a Stade de France. Je sám o sobě moc krásný. Bude tam francouzský dům a francouzská televize a fanzóna. Celkem tam bude mít své domy čtrnáct národních olympijských výborů. My jsme byli hned jako první a vybrali jsme si pro nás rozměry přiměřený a moc krásný prostor," uvedl.

Plánují se tam nejen oslavy českých medailí a zázemí pro sportovce. Počítá se s tím, že dům navštíví i zahraniční fanoušci. "Chtěli bychom tam udělat i pěknou reprezentaci České republiky z pohledu naší kultury a gastronomie," poznamenal předseda ČOV.

Olympijskou Paříž považuje za atraktivní i pro ty, kteří nebudou mít vstupenky. Řada Čechů se ale chystá přímo na sportoviště. Do loterie se podle informací organizačního výboru přihlásilo 11.800 zájemců z Česka a 10.000 z nich byl vylosováno. Kolik vstupenek si zakoupili, není jasné. Aktuálně pořadatelé prodali sedm z deseti milionů vstupenek. Další kolo prodeje začne 27. července.

Olympijská atmosféra bude tradičně i v Česku na Olympijském festivalu. Tentokrát se uskuteční u jezera Most. "Je nám sympatické, co se děje v Ústeckém kraji a Mostě. Je to krásná krajina, ale těžce zkoušená průmyslem. Chceme ukázat celé republice, že severní Čechy se mění, udělala se tam spousta pozitivních věcí," uvedl Kejval.

Primátor Mostu Marek Hrvol si váží toho, že ČOV vybral právě jezero na místě bývalého hnědouhelného dolu v místech, kde před těžbou stával starý Most. "Bylo napuštěno teprve v roce 2014. V posledních letech jsme do tamního zázemí napumpovali více než 100 milion korun a chceme dál pumpovat. Pro nás je Olympijský festival významná šance zlepšit povědomí o tom regionu. Je to druhé největší jezero u nás v republice, větší než Máchovo jezero," řekl.

Pro dopravu k jezeru pořídilo město Most dvoupatrový autobus, který zdobí fotografie někdejšího úspěšného veslaře Ondřeje Synka. Na Olympijský festival by znovu měli mířit po návratu do Česka medailisté z OH, lidé také budou mít možnost vyzkoušet si řadu sportů. Jisté je zapojení 32 sportovních svazů, ČOV očekává, že jich nakonec bude zhruba pět desítek.