Na Nových Mlýnech opravují loď z roku 1936

Pasohlávky (Brněnsko) - Společnost Plavby Pálava, která provozuje výletní lodní dopravu na horní Novomlýnské nádrži, opravuje loď Munot z roku 1936. Loni si ji přivezla z Nizozemska, přes 60 let však sloužila na Bodamském jezeře. Na přehradu pod Pálavou by měla být spuštěna na konci dubna, řekla ČTK majitelka společnosti Lucie Erbanová.

Loď s naftovým motorem kdysi vozila až 250 lidí, na Nových Mlýnech bude její kapacita 150 lidí. "Jednak kvůli tomu, aby se na ní lidé cítili dobře, jednak kvůli ponoru," řekla Erbanová.

Do Pasohlávek měla loď přicestovat už před dvěma lety, ale nesplavné Labe dopravu odsunulo až na minulý rok. Přes Česko pak musela jet složitě po silnicích jako nadměrný náklad. Nyní prochází renovací. "Potřebujeme stihnout do zahájení plavby opravu tak, aby bylo všechno technicky v pořádku. Po skončení sezony budeme ještě dále pracovat na renovaci interiéru. Ale už letos bude v takovém stavu, aby se lidem líbil a cítili se na lodi dobře," řekla Erbanová.

Plavební společnost již provozuje loď Věstonická Venuše pro 45 lidí, ale ta slouží převážně k vyhlídkovým plavbám. Velká loď pojme například i kapelu, lidé se na ní budou moct bavit. "Jelikož vyplouváme z autokempu Merkur, kde jsou v létě tisíce lidí, kteří se chtějí bavit, potřebovali jsme takovouto loď, kterou si mohou pronajmout i větší skupiny," řekla Erbanová. Loď má i horní nekrytou palubu, která láká za pěkného počasí. Vejde se na ni 40 sedících, dohromady zhruba 60 lidí.

Podle Erbanové je loď i po téměř 90 letech existence a provozu ve velmi dobrém stavu. Švýcarští loďaři, kteří ji před druhou světovou válkou vyráběli, si na ní dali záležet. "Interiér je bílo-zlatý s červenými doplňky, střecha byla měděná," popsala Erbanová.

Co však bylo v horším stavu, než noví majitelé předpokládali, byla boční obšívka. Byla totiž po desetiletích ve vodě mnohem tenčí, než se předpokládalo. "Její oprava nás hodně zdržela, proto teď pracujeme, co to jde," řekla Erbanová.

Plavby, které začínají v autokempu, směřují po nádrži do Pasohlávek, kde je přístav, večer až do zátoky u Brodu nad Dyjí. Podle ceníku na webu stojí okružní plavba 120 korun, večerní plavba i s neomezenou konzumací vína 250 korun.