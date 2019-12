Na nový byt si podle studie vydělává Pražan nejdéle z metropolí v regionu

Praha - Obyvatel Prahy by na průměrný nový byt o rozloze 70 metrů čtverečních vydělával 14,1 roku, pokud by neměl žádné jiné výdaje. Z metropolí v regionu je to výrazně nejvíce, ve druhé Bratislavě je to o tři roky méně. Vyplývá to ze studie developerské společnost Central Group, jejíž výsledky dnes zveřejnila na tiskové konferenci. Za Prahou a Bratislavou následují Mnichov (10,9 roku), Vídeň (8,9), Frankfurt a Varšava (8,7), Berlín (8,4) a Hamburk (6,5).

Jde o údaje na konci letošního třetího čtvrtletí, před rokem to v Praze bylo 14,2 platu. Na konci třetího čtvrtletí 2014, od kdy developer údaje eviduje, to bylo necelých deset let.

Podle společných statistik developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group průměrná cena nových prodaných bytů v hlavním městě na konci září meziročně vzrostla o 11,5 procenta na 106.713 korun za metr čtvereční. Od poloviny roku 2015 nové byty v Praze zdražily o 92 procent. Jako příčiny výrazného zdražování analytici uvádějí pomalé povolování staveb, rostoucí ceny pozemků, stavebních prací a materiálů. Dále zmiňují vysoké daňové zatížení.

Cena průměrného bytu o rozloze 70 metrů čtverečních byla více než 7,6 milionu korun. U průměrné mzdy Central Group vycházel z údajů ministerstva práce a sociálních věcí o mzdách a platech podle profesí. Podle nich je průměrná hrubá měsíční mzda v Praze 45.246 korun.

"Příčinou špatné dostupnosti bydlení v Praze je jednoznačně zoufale nízký počet povolených bytů. Metropole s lepší dostupností bydlení povolují bytové projekty mnohem rychleji a hlavně ve větší míře než v Praze," uvedla ředitelka Central Group Michaela Tomášková.

Podle údajů Central Group na základě dat statistických úřadů se v Praze loni povolilo 4218 bytů, z okolních metropolí to byl po Bratislavě (3534) druhý nejmenší počet. Například ve Varšavě to bylo 25.000 bytů, v Berlíně 24.218 bytů. Pokud jde o přepočet nových povolených bytů na 1000 obyvatel, Praha je na tom v regionu nejhůře.

"A není to tím, že by nebylo kde brát. V Praze je podle našich nejnovějších dat v přípravě téměř 109.000 bytů v 735 projektech," doplnil majitel Central Group Dušan Kunovský. Nejvíce (25.730) jich připadá na Prahu 5. Následují Praha 9 (22.393) a Praha 4 (17.264).

Počet ročních platů potřebných ke koupi průměrného bytu (70 m2):

Období Počet ročních 3. čtvrtletí 2014 9,9 1. čtvrtletí 2015 10,1 3. čtvrtletí 2015 10,1 1. čtvrtletí 2016 10,2 3. čtvrtletí 2016 11,1 1. čtvrtletí 2017 12,7 3. čtvrtletí 2017 12,7 1. čtvrtletí 2018 13,8 3. čtvrtletí 2018 14,2 1. čtvrtletí 2019 14,6 3. čtvrtletí 2019 14,1

Zdroj: Central Group

Index dostupnosti bydlení v regionu:

Město Dostupnost Povolené byty (2018) Počet na 1000 obyvatel Praha 14,1 4218 3,2 Bratislava 11,1 3534 8,2 Mnichov 10,9 12.581 8,5 Vídeň 8,9 15.037 7,9 Frankfurt 8,7 6349 8,4 Varšava 8,7 25.010 14,0 Berlín 8,4 24.218 6,6 Hamburk 6,5 11.087 5,9

Zdroj: Central Group na základě údajů statistických úřadů

Poznámka: Dostupnost se vyjadřuje počtem let, které by na byt o rozloze 70 metrů čtverečních musel člověk šetřit, pokud by neměl žádné jiné výdaje.