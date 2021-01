Na neprodaných stromcích si v Zoo Brno pochutnávají žirafy i losi

Brno - Některé druhy zvířat v brněnské zoo si už pochutnávají na neprodaných vánočních stromcích. Zoo jich po Vánocích dostala od prodejců asi 650, zvířatům vydrží minimálně do konce února. ČTK to dnes řekl mluvčí zahrady Michal Vaňáč.

"V drtivé většině jsou to jedle doplněné o pár borovic. Pochutnají si na nich žirafy síťované, losi evropští, takini indičtí, wapiti sibiřští nebo jeleni milu," uvedl mluvčí. Pro zvířata je to především zpestření jejich potravy, některé stromky však poslouží i jinak. Chovatelé některé dali například k papouškům, a to jako zdroj zábavy. Rádi na ně nalétávají a sedají na ně.

"Stromky nám vydrží dva až tři měsíce. Určitě do konce února, bude záležet na aktuální spotřebě. V březnu už začneme jezdit na vrbu a následně na další listnaté stromy, tak budeme postupně přecházet na ně, dokud jedle nedojdou," uvedl mluvčí.

Kdysi nosili stromky po vánočních svátcích do brněnské zoo i lidé, kteří nechtěli, aby skončily ve spalovně. Použité stromky ale zoo kvůli bezpečnosti zvířat už nebere. Mohou na nich zůstat zapomenuté drobné ozdoby či háčky, které by mohly zvířatům ublížit.

Lidé si pro zpříjemnění vánoční svátků mohou kupovat i stromky, které ve spalovně neskončí. Ekologové v Brně před svátky každoročně nabízejí až půlmetrové jedličky v květináčích. Zájemci si je mohou ozdobit, prožít u nich vánoční svátky a na jaře je pak mohou vysadit v brněnských příměstských lesích. Loni jich ekologové nabízeli asi 1400.