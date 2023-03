Na několika místech v Česku se stále lyžuje, o víkendu se ochladí

Praha - Několik lyžařských středisek v Česku má navzdory oteplování stále otevřeno. V provozu chtějí zůstat ještě o velikonočních svátcích, které začínají zhruba za týden. Vlekařům by mohlo pomoci počasí, protože koncem tohoto týdne a začátkem příštího se výrazně ochladí. V noci bude mrznout a zvláště na horách může podle meteorologů i sněžit.

Kvůli oteplení a dešti už většina skiareálů v Česku ukončila provoz pro lyžaře. Třeba v Krkonoších je však v provozu například Harrachov, kde mají lyžaři k dispozici červenou a modrou sjezdovku na Čertově hoře u skokanských můstků, tedy přes dva kilometry tratí. "Věřím, že vydržíme do Velikonoc," uvedl Vlastislav Fejkl ze Sportovního areálu Harrachov. Na sjezdovkách tam leží okolo 40 centimetrů sněhu. Otevření alespoň na Velikonoce zvažuje také sousední středisko v Rokytnici nad Jizerou, které bude tento víkend kvůli nepříznivé předpovědi počasí uzavřeno.

V Krkonoších mohou o víkendu vyrazit lyžaři také do areálů Medvědín, Horní Mísečky, Hromovka a Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně a do areálů Pec pod Sněžkou a Černá hora ve SkiResortu Černá hora - Pec. Na otevřených sjezdařských svazích tam leží od 15 do 80 centimetrů převážně technického sněhu. "Od pondělí bude v provozu jen svatopetrská strana a tak pojedeme až do Velikonoc," řekl dnes ČTK mluvčí Skiareálu Špindlerův Mlýn Adam Svačina. Do konce svátků by chtěli mít otevřeno i ve SkiResortu Černá hora - Pec. "Pokud to podmínky dovolí, rádi bychom na Černé hoře a v Peci lyžovali až do 10. dubna," uvedla mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

V Orlických horách bude o víkendu pravděpodobně otevřený areál v Říčkách a také Šerlišský Mlýn. V Říčkách je 30 až 60 centimetrů technického sněhu. O velikonočním provozu se ve středisku rozhodnou v příštích dnech podle aktuálního počasí a návštěvnosti, řekl Petr Kánský ze Skicentra Říčky. Areál Šerlišský Mlýn na okraji střediska Deštné bude určitě otevřen do neděle, od pondělí do středy pak bude dočasně uzavřen a opět by se tam mohlo začít lyžovat o velikonočním víkendu, uvedl Ondřej Hofman z Lyžařské školy Šerlišský Mlýn.

V západní části Krušných hor se lyžuje už jen v areálech na Klínovci a v Potůčkách. Areál na Klínovci, kde je stále upravených 5,5 kilometru sjezdovek s až půl metrem sněhu, chce zasněžovat sjezdovky do Velikonoc, tradičně jako každým rokem, řekla dnes ČTK mluvčí střediska Hana Hoffmannová. V areálu Skipot v Potůčkách se lyžuje už jenom večer. V plánu tam mají, udržet provoz do soboty, řekl provozovatel střediska Marek Plachý.

Milovníci zimních sportů mohou stále vyrazit také do nejvyšších partií Jeseníků. V provozu jsou tam vleky na Ovčárně, nejvýše položeném lyžařském středisku v tuzemsku. Upraveny jsou i běžecké stopy na Ovčárnu, Praděd a Švýcárnu. V tomto týdnu v Jeseníkách připadlo 15 centimetrů sněhu, takže nyní ho na Ovčárně leží zhruba 70 centimetrů. Na Ovčárně, která leží v národní přírodní rezervaci v nadmořské výšce 1440 metrů, se lyžuje obvykle až do konce dubna, pokud to sněhové podmínky dovolí. Loni byla sezona ukončena v sobotu 30. dubna.