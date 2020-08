Na náplavkách v Praze po půlnoci bez alkoholu

Praha - Pražský magistrát připravuje novelu vyhlášky, která zakáže pití alkoholu na náplavkách mezi půlnocí a osmou hodinou ráno. Radní Jan Chabr (TOP 09) dnes novinářům řekl, že to má napomoci boji proti rušení nočního klidu lidmi, kteří si k řece nosí alkohol nakoupený v okolních večerkách. Novela vyhlášky by podle něj mohla být schválena v říjnu, nyní se připomínkuje.

Opatření se má týkat Rašínova a Hořejšího nábřeží, z nichž zejména to první se v posledních letech stalo jedním z neoblíbenějších míst, kam se lidé chodí bavit. Zároveň si na hlučné chování návštěvníků náplavek stěžují obyvatelé z okolí.

Podle Chabra se už podařilo přimět provozovatele lodí s restauracemi a podniků, kterým město pronajímá kobky ve zdi nábřeží, aby dodržovali městem schválená pravidla. Problém však podle něj spočívá v lidech, kteří sedí jen tak s koupenou lahví u vody. "S tímto my vlastně teď nejsme schopni udělat vůbec nic," konstatoval. Strážníci a policisté podle něj nemohou popíjející lidi z náplavek vykázat, když při příjezdu policie přestanou být hluční.

Řešení má napomoci právě přidání obou náplavek do seznamu míst, kde se podle městské vyhlášky nesmí konzumovat alkohol. Novelu vyhlášky město připravuje delší dobu, naposledy byla aktualizována v roce 2013, kdy byl počet míst proti původnímu znění z roku 2008 zdvojnásoben. Nyní platí zákaz na více než osmi stovkách míst v metropoli.

V případě náplavek by neměl zákaz platit absolutně, ale jen mezi půlnocí a ránem. "Předpokládáme, že v těch exponovaných časech tam bude nějaká hlídka procházet a kontrolovat. Zároveň pro vyžití návštěvníků, kteří sem jdou za zábavou, to není nic nějak omezujícího," vysvětlil radní.

Chabr řekl, že život se po krizi způsobené epidemií koronaviru na náplavky vrátil a fungovat začala většina podniků. Magistrát nechal nedávno opravit kobky ve zdech obou nábřeží, kde vznikly kavárny, galerie a další bary. Mezi oběma břehy také začal jezdit přívoz, a to mezi 10:00 a 20:00 zhruba ve čtvrthodinových intervalech.

"Již se dějí a plánujeme akce, které jsou zaměřeny na gastro, což je více méně na Hořejším nábřeží. Je to každá druhá sobota v měsíci a nyní to máme naplánované až do konce října," řekl Petr Hozman, který má jako kurátor náplavek na starosti jejich program. Před časem nahradil Jiřího Sulženka, který se stal ředitelem odboru kultury pražského magistrátu. Chabr dodal, že na náplavce se letos ještě bude konat například tradiční veslařský závod Pražské primátorky a nově také závody ve skocích do vody Highjump, které se ze zatopeného lomu na Příbramsku přesunou do centra Prahy k železničnímu mostu.

Minulé vedení magistrátu plánovalo na náplavkách další investice, například plovoucí lázně u podskalské náplavky nebo ponton u vyšehradské skály, který by měl umožnit cyklistům objet úzký průjezd tunelem. Chabr dnes ale řekl, že tyto projekty budou pravděpodobně odloženy s ohledem na výpadky v městském rozpočtu způsobené koronavirem. Radní uvedl, že město by se chtělo zaměřit na investice i do jiných částí u Vltavy, například náplavek na Dvořákově nábřeží. "Pokud jde o noční zábavu, tak toto je možná ideální místo, protože v okolí není žádná obytná zóna," řekl. Například na Smetanově nábřeží se podle něj jedná také o zprůchodnění tzv. čapadel, tedy průchodů v nábřežní zdi, které jsou nyní uzavřeny.