Na MS v Haagu si jachtaři rozdělí třetinu z 330 míst pro pařížskou olympiádu

Haag - V Haagu v pátek začne mistrovství světa v jachtařských olympijských třídách, na kterém zároveň odstartují boje o účastnická místa na hrách v Paříži. V sázce jich bude 107, tedy téměř třetina z celkových 330. Ucházet se o ně bude také 16 českých reprezentantů. V Nizozemsku se stejně jako za rok na olympijské regatě v Marseille rozdělí deset sad medailí, česká výprava bude mít zastoupení v sedmi soutěžích.

V každé kategorii se může na olympiádu kvalifikovat jen jedna loď na zemi a například v nové windsurfingové třídě iQFoil budou muži i ženy bojovat o jedenáct účastnických míst. Usilovat o ně bude šest reprezentantů v čele se zkušeným Karlem Lavickým, který už startoval na hrách v Londýně, Riu de Janeiro a Tokiu, a to v bývalé třídě RS:X.

"Chci do toho ještě jít naplno. Hodně jsem trénoval především ve španělském Cádizu, kde mám již dlouhou dobu tréninkovou základnu. Tam se dá trénovat s místními, kteří jsou výborní jezdci, pořádají se tam závody. Ambice jsou samozřejmě kvalifikovat se, i když přiznávám, že to bude tentokrát ještě o něco těžší," uvedl Lavický v tiskové zprávě českého svazu.

Osmatřicetiletému matadorovi budou sekundovat prakticky o generaci mladší reprezentanti jako osmnáctiletá juniorská mistryně Evropy Kristýna Piňosová nebo dvaadvacetiletá Kateřina Švíková, jež obsadila 13. místo na červencovém předolympijském testu v Marseille. Její o tři roky mladší sestra Barbora letos vyhrála závod Světového poháru ve francouzském Hyéres.

Ve třídě jednoposádkových plachetnic ILCA 7, dříve známých jako Laser, bude závodit dvojnásobný olympionik Viktor Teplý i s mladším bratrem Ondřejem. V ženské obdobě ILCA 6 považuje český svaz za velké želízko dvacetiletou italskou rodačku Alessii Palanti. V těchto třídách si zajistí olympiádu dokonce 16 zemí.

"V Haagu to nebude žádná legrace, je to tvrdý revír. Vloni se tam jela testovací akce a foukalo 30 uzlů z moře přímo do přístavu, takže vjezd a výjezd byl pro závodníky velmi složitý. Také závodní komise měla problémy s kotvením svých lodí a stavěním tratí. Bude to pro většinu z nás velký zážitek, nejen pro závodníky, ale i pro trenéry a rozhodčí," charakterizoval dějiště šampionátu Viktor Teplý.

Na dvouposádkové 49erFX se představí Polka s českým pasem Zofia Burská se Sárou Tkadlecovou. V nově olympijském kiteboardingu bude na startu například letošní bronzový medailista z juniorského ME Vojtěch Koška.

Šampionát potrvá do 20. srpna. Český jachting v Haagu neobsadí pouze mužskou třídu 49er a soutěže smíšených posádek 470 a Nacra 17.

Nominace:

iQFoil: Karel Lavický, David Drda, Kristýna Piňosová, Kateřina Švíková, Barbora Švíková, Kateřina Altmannová.

ILCA 7: Viktor Teplý, Ondřej Teplý.

ILCA 6: Alessia Palanti, Klára Himmelová.

49erFX: Zofia Burská/Sára Tkadlecová.

Formula Kite: Vojtěch Koška, Jindřich Houštěk, Dominika Braunová, Monika Žižlavská.