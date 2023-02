Na mistrovství světa pro nás nejsou volné dny, říká biatlonový brousič lyží Eder

Oberhof (Německo) - U českého biatlonu působí teprve pár měsíců, přesto už teď zní na adresu rakouského experta Benjamina Edera slova chvály. V týmu je zodpovědný za broušení lyží a i na mistrovství světa v Oberhofu se snaží připravit reprezentantům co nejlepší struktury, díky nimž by drželi na trati krok s elitou. V rozhovoru s českými novináři dvaačtyřicetiletý Eder řekl, že lyže připravuje už šest hodin před startem a je rád i za zpětnou vazbu od závodníků.

"Že jsme teď měli v pondělí volný den? Pro nás není na mistrovství světa žádný den volný. Vždy je co testovat," řekl s úsměvem Eder.

Bývalého rakouského biatlonistu zajímalo tajemství lyží už během aktivní kariéry. Tu ukončil v roce 2001 a půl roků poté dostal nabídku od firmy Fischer, v níž pracoval osm let. Poté se stal na deset let servismanem v rakouském týmu, následně přešel k Bělorusům a nyní se před sezonou domluvil na spolupráci s českou reprezentací.

"Lyže mě vždycky zajímaly. Jako závodník občas nevíte, proč jedou tak dobře a proč ne. Chtěl jsem do toho proniknout. Mojí nejsilnější stránkou je broušení lyží. Myslím, že není zase tolik lidí, kteří to opravdu umí. Na světě jich je pár a jsem šťastný, že jsem jedním z nich," uvedl Eder.

V servisním týmu pracuje s dalšími třemi kolegy, kteří se věnují především máze. Během šampionátu jim pomáhá i bývalý trenér mužů Zdeněk Vítek. "Mazání většinou řeší Samuel Závalec. Určitě se o tom bavíme, ale není to moje hlavní zodpovědnost," podotkl Eder.

Na stadionu jsou šest hodin před závodem. Tři hodiny před startem jdou testovat. Když se konají dva závody za den, je program složitější. "Náročné je to vždy, ale při dvou závodech je největší výzva, že nemáte čas. V neděli po ženském závodě už třeba nebyl čas testovat na chlapský. Musíte to otestovat předem," řekl Eder.

Podle něj platí, že čím je mokřejší sníh, tím hrubší je struktura. "Pořád je ale spousta jejích variant. Je to nekonečný proces," popsal rakouský expert.

Také v Oberhofu má k dispozici speciální brusku. Jen na ní ale úspěch nezáleží. "Je to hlavně o člověku, který za ní dělá. Ten je důležitější," zdůraznil cennost know how. V porovnání s ostatními národy míní, že všichni používají podobné vybavení, rozdíl je jen v systému. "Ani já nevím, jak pracují třeba Norové. Důležité je mít systém, abyste to nepokazili," říká. Sám se drží pravidel, která si zavedl už z doby působení u rakouského týmu.

Během závodu pomáhá na trati nebo se připravuje na další den. "Po závodě nám trvá pět hodin, než skončíme. V neděli jsme měli dvanáctihodinový den a na hotel se dostali kolem osmé," popsal Eder, který se před pěti lety oženil s finskou biatlonistkou Mari Laukkanenovou (dnes Ederovou).

Díky práci s ní může jezdit po závodech. "Je to velký benefit," uvedl. S manželkou kvalitu lyží též probírá. "Ty jsou na finském servisu, který také pracuje dobře. Pak mi taky řekne, jestli byly dobré, nebo ne. Je fajn mít srovnání," řekl Eder.

Lyže však řeší primárně s českým týmem. A za každou zpětnou vazbu je rád. " Spíše se bavíme obecně, jaký z nich měli pocit a jakou rychlost," uvedl Eder. Nejaktivnější je Michal Krčmář. "Mluví o nich rád. Vždy ale správným směrem a konstruktivně. Pro nás je důležité, že máme zpětnou vazbu. Můžeme se zlepšovat a najít něco lepšího."

Práci rakouského odborníka si chválí také samotný reprezentant. "Za svou kariéru jsem potkal spoustu servisáků. I od nás je velice choulostivé hodnotit lyže, když se nepovedou. Musím ale říct, že u Benyho tohle necítím. On k tomu přistupuje jako profesionál a dá se s ním rozumně pobavit o všem. Hodnotím ho jako obrovského profíka s velkými zkušenostmi. Posunul náš servis ohromně dopředu. Jsem rád, že tu je a věřím, že ten čtyřletý cyklus s ním bude povedený," dodal Krčmář.

Na lyže bude spoléhat i dnes ve vytrvalostním závodě od 14:30.