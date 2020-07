Na místě bývalé strojírny v Praze 12 má být nová čtvrť

Na místě bývalé strojírny v Praze 12 by mohla vyrůst nová čtvrť (na vizualizaci).

Na místě bývalé strojírny v Praze 12 by mohla vyrůst nová čtvrť (na vizualizaci). PR/Central Group

Praha - Na místě bývalé strojírny v Praze 12 by mohla vyrůst nová čtvrť. Na takzvaném brownfieldu plánuje společnost Central Group stavbu stovek bytů a náměstí. Středem povede tramvajová trať. Radní městské části již schválili dohodu s developerem, který přispěje Praze 12 částkou 1500 korun z každého metru čtverečního. ČTK to sdělila mluvčí radnice Olga Novotná. Projekt ještě potřebuje změnu územního plánu. Stavba za 5,5 miliardy by měla začít v roce 2024 a skončit 2030.

"Při jednání s Central Group pro nás bylo nejdůležitější, aby návrh nové čtvrti vycházel z územní studie Komořany, na které se podíleli zdejší občané. Což se podařilo," uvedl starosta Jan Adamec (Piráti).

Developer z velké části naplní svůj závazek městské části nefinančně. To znamená, že postaví mateřskou školku, dětské hřiště a bezúplatně převede vybrané pozemky pro vybudování tramvajové trati, která povede středem nové čtvrti.

Projekt vznikne na ploše devíti hektarů. Bude zde 850 bytů, vybudováno bude náměstí a veřejný park. Podél tramvajové trati budou obchody, služby a restaurace. Převážně pětipodlažní domy se budou směrem k lesu na severu území snižovat.

V současné době úřady projednávají změnu územního plánu, která výstavbu umožní. Pozemky v územním plánu jsou nyní vedeny jako území pro nerušící výrobu. Přípravou zadání studie výstavby tramvajové trati byla pověřena městská organizace Institut plánování a rozvoje (IPR). Do konce roku 2021 pak dopravní podnik (DPP) vypracuje její studii.

V Praze se plánuje výstavba také na dalších browfieldech. Nová čtvrť vznikne například na Praze 7 na území Bubny-Zátory. Na rozloze 110 hektarů má v budoucnu žít 25.000 lidí. Zástavba roste také na Rohanském nábřeží v Praze 8 a plánována je na prostoru bývalého nákladového nádraží na Žižkově. Nové domy vzniknou také na místě smíchovského nádraží, kde bude zástavba od prostoru Na Knížecí až k bývalému lihovaru.