Na Masters of Rock do Vizovic přijelo 20.000 metalových fanoušků

čtvrtým dnem pokračuje metalový festival Masters of Rock, 10. července 2022, Vizovice, Zlínsko.

čtvrtým dnem pokračuje metalový festival Masters of Rock, 10. července 2022, Vizovice, Zlínsko. ČTK/Glück Dalibor

Vizovice (Zlínsko) - Na letošní 18. ročník festivalu Masters of Rock přijelo do Vizovic na Zlínsku od čtvrtka zhruba 20.000 fanoušků tvrdé muziky z bezmála čtyř desítek zemí světa. Festival dnes večer uzavře jedna z hlavních hvězd, finská skupina Nightwish. Na přehlídce představí své poslední album nazvané Human. :II: Nature. ČTK to dnes řekl ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiří Daron.

Fotogalerie

Přehlídka metalové muziky, která v areálu likérky Rudolf Jelínek nabídla na dvou pódiích vystoupení více než sedmi desítek kapel z 15 zemí, byla předem vyprodaná. Do Vizovic podle Darona dorazili fanoušci z mnoha evropských států, ale i například z Brazílie, Kanady, USA nebo Japonska. Původně se měl 18. ročník festivalu ve Vizovicích uskutečnit v červenci 2020, kvůli opatřením proti šíření koronaviru jej však organizátoři odložili. Stejné to bylo také loni. Organizátory podle Darona podrželi fanoušci, kteří většinu zakoupených vstupenek nevrátili a počkali na letošní ročník.

Svátek metalové a rockové hudby otevřela ve čtvrtek v poledne domácí kapela Fleret. Mezi hlavní taháky jednoho z největších tuzemských hudebních festivalů patřila heavymetalová legenda Judas Priest, která ve Vizovicích zahrála v sobotu pozdě večer. V České republice v minulosti vystupovala už několikrát, na vizovickém festivalu ji však čekala premiéra. Před vyprodaným areálem fanouškům nabídla výroční koncert, kterým oslavila 50 let své existence. "Jsme na to velice hrdí, protože skupina Judas Priest s tímto programem vystupuje pouze na největších hudebních akcích," podotkl Daron.

Dnešní program festivalu zahrnuje například vystoupení kanadské deathmetalové skupiny Kataklysm a amerických thrashmetalových kapel Exodus a Testament, české kapely Gate Crasher, finské skupiny Shiraz Lane a německé formace Long Distance Calling. Na programu je i vystoupení tuzemské metalové stálice Arakain a německé powermetalové kapely Orden Ogan. Specialitou byl odpolední koncert rakouské kapely Visions of Atlantis, kterou doprovodil symfonický orchestr.