Na Litoměřicku začala likvidace 80.000 nosnic kvůli ptačí chřipce

Libotenice (Litoměřicko) - V Libotenicích na Litoměřicku začala likvidace zhruba 80.000 nosnic, ve velkochovu se minulý týden potvrdila ptačí chřipka. Zničit je nutné i kolem jednoho milionu vajec. ČTK to dnes řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. Ještě minulý týden bylo ve čtyřech halách společnosti AG Maiwald asi 188.000 kusů drůbeže, přes svátky víc než polovina uhynula, od pondělí podle Majera pak dalších zhruba 8000 kusů drůbeže. Veterináři odhadují, že budou drůbež a vejce likvidovat do středy.

Subtyp choroby H5N1 potenciálně přenosný na člověka se v chovu potvrdil 23. prosince. Na likvidaci se čekalo několik dní, protože dodavatel sehnal oxid uhličitý, jímž se slepice usmrtí, v požadovaném množství až dnes ráno. Podle Agrární komory ČR jsou v chovu zhruba dvě procenta populace nosnic v ČR. Jejich likvidace by neměla mít větší dopad na český trh. Od prvních příznaků ptačí chřipky v chovu zůstávala vejce na farmě a žádné se nedostalo do tržní sítě. Komora odhaduje škodu na 20 milionů korun.

"Jak padlo, že se bude likvidovat 600.000 vajec, tak už víme, že jich je tam minimálně milion, protože v dalších dnech tam probíhala snůška," doplnil Majer. Jako první se podle ředitelky odboru ochrany zdraví a pohody zvířat krajské veterinární správy pro Ústecký kraj Lenky Hanušové budou likvidovat živá zvířata, druhá skupina bude současně likvidovat zvířata uhynulá. Hanušová to dnes řekla novinářům. Vejce zničí pracovníci až poté.

Na místě jsou kromě veterinářů také hasiči, na přípravách se podílelo 15 jednotek. "Nejdřív se musí postavit cílové zabezpečení a dekontaminační stanoviště s tím, že hasiči se budou střídat po nějakém určitém čase a potřeba je, aby byli chráněni v jednorázových oblecích s filtračními maskami. A potom je potřeba hasiče i techniku dekontaminovat," řekl novinářům mluvčí krajských hasičů Lukáš Faják. Hanušová doplnila, že se budou likvidační skupiny střídat po hodině. Po vlastní likvidaci bude s časovým odstupem hospodářství ještě vydezinfikováno, po 21 dnech od dezinfekce bude moci majitel podle Hanušové do hal nastěhovat nová zvířata. Usmrcená zvířata převezou do asanačního podniku SAP Mimoň, kde je spálí.

Zhruba o kilometr dál od společnosti AG Maiwald, která velkochov provozuje, jsou haly s kuřicemi, podle Majera se tam však chřipka zatím nepotvrdila. "Výsledek 50.000 kuřic byl negativní," uvedl Majer.

Okolo velkochovu veterináři vymezili tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. Do ochranného pásma kromě katastrálního území Libotenic patří také katastry obcí v nejbližším okolí, a to Černěves, Hrobce, Rohatce, Chodouny, Lounky, Oleško u Rohatců a Židovice nad Labem. Podle mimořádných veterinárních opatření proti šíření nákazy ptačí chřipkou musí chovatelé na příslušném obecním úřadě nahlásit chov veškeré drůbeže i jiného ptactva. Soupis všech zvířat obce následně předají Státní veterinární správě. Hanušová nemá informaci, že by hynula zvířata v dalších chovech. Jak se dostala nákaza do chovu v Libotenicích, odborníci zjišťují.

V Evropě roste počet nových ohnisek ptačí chřipky jak u volně žijících ptáků, tak v chovech. V Česku v tomto týdnu utráceli veterináři ptáky z několika hejn firmy Rybářství Nové Hrady, u nichž se také prokázala ptačí chřipka. Jde o jediný šlechtitelský chov hus v Česku. Po žádosti chovatele vybrali veterináři 420 hus z několika linií a hejn, které zatím ušetří, aby zůstalo šlechtění zachované. Původně měli veterináři utratit 1900 ptáků. Nové ohnisko objevili veterináři tento týden v bažantnici na Hodonínsku, kde budou muset utratit asi 5000 ptáků.