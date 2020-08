Na Kraví hoře v Brně nafoukli modely Země a Měsíce

Brno - Na Kraví hoře v Brně dnes pracovníci hvězdárny instalovali obří modely Země a Měsíce s precizním zobrazením povrchu obou těles. Pokaždé, když nafouknou jeden nebo druhý, míří na kopec nad Brnem stovky zájemců. Tentokrát mají lidé možnost prohlédnout si oba dva najednou v těsném sousedství, a to až do 16. srpna, vždy odpoledne a večer, ale jen pokud bude příznivé počasí. ČTK to oznámili pořadatelé. Večer jsou modely nasvícené.

Zatímco skutečná planeta Země má průměr necelých 13.000 kilometrů, takzvaná Terralóna pouhých 10 metrů. Kdyby model Měsíce neboli Lunalón odrážel skutečné poměry velikosti a vzdálenosti, měl by průměr necelé čtyři metry a pohyboval by se 400 metrů daleko. Na Kraví hoře však mají obě tělesa podobný objem a jsou blízko u sebe.

Po celý týden mohou zájemci také navštívit projekce pořadů v digitáriu pro děti i dospělé. Od 10. do 16. srpna navíc od 21:00 vysílá letní kino. Každý večer je na programu jiný sci-fi film, vždy v anglickém znění s českými titulky.