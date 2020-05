Na koupališti budou nutné roušky, ve vodě a na lehátku ale ne

Dívka skáče do vody na koupališti v horkém letním počasí. Ilustrační foto.

Praha - Na koupalištích budou lidé muset po 25. květnu nosit roušky, nutné nebudou jen do vody, při cestě k ní nebo při pobytu na lehátku či ručníku. Kapacita bude omezena na deset metrů čtverečních na osobu, mezi skupinami lidí na koupališti budou povinné dvoumetrové rozestupy. Před vstupem si návštěvníci musejí vydezinfikovat ruce. Podmínky pro provoz venkovních koupališť, vnitřních bazénů, saun nebo wellness center dnes zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví.

"Neměl by tam rozhodně vstupovat někdo, kdo se necítí dobře a trpí nějakým infekčním onemocněním," řekla na tiskové konferenci hlavní hygienička Jarmila Rážová. Hlavně by neměli vstupovat do vody, když nelze vyloučit kýchání nebo smrkání. Lidé se podle ní nemusí s rouškou slunit nebo s ní plavat, povinná je ale například při cestě pro jídlo nebo na toalety. Mít ji musí i ten, kdo je na břehu třeba kvůli hlídání plavajících dětí.

Povoleno bude využívat i sprchy a šatny ob jednu skříňku, ty se musejí každý den dezinfikovat. Provozovatelé koupališť stanoví osobu zodpovědnou za dodržování opatření a vyčlení prostor pro případnou izolaci těch, u kterých by se objevily příznaky covidu-19. Nejméně dvakrát až třikrát denně musejí dezinfikovat všechna zařízení, která návštěvníci používají, včetně například houpaček nebo kolotočů. Tobogany jsou povoleny, musí se ale dodržet rozestupy 1,5 metru i ve frontě. "Zakázané jsou atrakce, kde vzniká aerosol, jako jsou vodopády, divoké řeky nebo protiproudy, protože se tam shromažďují lidé," doplnila Rážová.

Kapacita bazénů bude omezena na pět metrů čtverečních na osobu v části pro plavce a tři metry čtvereční v části pro neplavce. S výjimkou bazénů pro plavání kojenců musí být voda chlorovaná na maximální povolenou míru. Jejich kapacita bude 0,8 metru čtverečního pro děti do roku věku a metr čtvrteční pro starší děti.

Ve vířivkách je třeba kapacitu upravit tak, aby byly dodrženy rozestupy 1,5 metru, v sauně musí být plocha čtyři metry krychlové na jednoho návštěvníka. "Zrušeny jsou saunové ceremoniály, vzniká víření vzduchu. Dočasně jsou zrušeny také ledové studny nebo krystalické ochlazení, kde hrozí možnost přenosu nákazy na další zákazníky," uvedla hygienička. Zakázaný je také provoz parních lázní, podle ministerstva jsou pro přenos nákazy rizikové.