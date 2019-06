Na koupaliště v Praze se musí ráno a nejlépe městskou dopravou

Praha - Pražská koupaliště lákají v létě na nové vodní atrakce i grilovaná jídla. Český hydrometeorologický ústav hlásí na tento víkend tropické teploty, zájemci by proto k vodě měli vyrazit co nejdříve a s sebou mít pokrývku hlavy. Ideálně by auto měli nechat doma a přijet veřejnou dopravou, řekli ČTK provozovatelé koupališť v Praze. Kvalita vody ve většině pražských přírodních koupališť je podle hygieniků bez problémů. Pouze v Hostivaři zjistili sinice, ve Lhotce a Džbánu je voda zakalená.

Biotop Lhotka v blízkosti sídliště Novodvorská musel v těchto dnech kvůli nemocným plavčíkům mírně omezit kapacitu. V rekordně teplou středu podle vedoucí střediska Jany Fantové už dvě hodiny před otevřením stála před vstupem několik desítek dlouhá fronta zájemců. Aktuální stav je možné sledovat na webu. O prázdninách by ale areál měl fungovat již naplno, uvedla Fantová. Lhotka má tento víkend otevřeno od 09:00 do 18:00. V červenci a srpnu je provozní doba prodloužena do 20:00.

Hostivařská přehrada s vodní plochou 43 hektarů je připravena odbavit všechny zájemce. Kapacita tu je 5500 koupajících se a ve středu byla podle slov ředitele areálu Daniela Ulrycha naplněna zhruba z 80 procent. Na léto zde mají atrakce pro všechny generace. Tahákem je 50metrová skluzavka s časomírou.

Návštěvníkům je k dispozici v ceně vstupného. V areálu funguje ale i wakeboardingový vlek, půjčovna paddleboardů, beachvolejbalová hřiště nebo hřiště na pétanque. O prázdninách tu bude škola djingu i pravidelné akustické úterky. Aktuální program je k dispozici na facebooku. Mají zde také pestrou nabídku jídel od salátů a grilovaných specialit po oblíbené langoše. Areál je v provozu od 09:00 do 20:00.

Přírodní koupaliště Motol v červenci zprovozní hřiště na vodní pólo, řekl provozovatel Milan Kirlík. I tady si letos návštěvníci nově mohou objednat jídla z grilu. Koupaliště je v provozu od 09:30 do 20:00.

Více prodejních míst, dětský hrad a klouzačku má od letoška koupaliště Stírka v Kobylisích, uvedl provozovatel Robert Segmüller. Otevřeno je od 09:00 do 19:00, v červenci a srpnu do 20:00.

Vedoucí areálu Petynka v Praze 6 Ondřej Renský předpokládá, že o víkendu se kapacita koupaliště naplní kolem 13:00 až 14:00. Doporučuje tedy přijít co nejdříve. Na návštěvníky tu čekají mnohá vylepšení, mimo jiné i nový stánek z občerstvením, řekl Renský.