Na koncertech Mariky Gombitové v Praze zazní v premiéře dvě nové písně

Praha - Slovenská zpěvačka Marika Gombitová příští rok na koncertech v pražské O2 areně 16. a 30. ledna představí dvě nové písně, které napsala s textařem Kamilem Peterajem. Vystoupení by mělo trvat přes dvě hodiny a nabídne starší i novější skladby. Jako hosté se představí čeští i slovenští interpreti. Jednu z písní věnuje i zemřelým hudebním kolegům a přátelům Vašovi Patejdlovi a Miroslavu Žbirkovi. Umělkyně, která je po autonehodě od roku 1980 na invalidním vozíku, to uvedla na dnešním setkání s novináři v Praze.

Fotogalerie

"V programu nebude chybět Vyznanie. Je to moje srdcová záležitost a moc ráda tuhle píseň zpívám. Stále ve mně evokuje hodně lásky a pocitů, když jsem ji poprvé nahrávala a zpívala," řekla ČTK Gombitová.

Gombitová má dodnes v obou částech bývalého Československa řadu příznivců. Její velmi emotivní píseň Vyznanie zvítězila v anketě Hit století. Nazpívala více než 230 písní, u nejméně 60 skladeb je podepsaná jako autorka hudby. Prodala přes milion hudebních nosičů.

Zpěvačka, která oslavila 12. září své 67. narozeniny, vystoupila v Praze naposledy před šesti lety, kdy roztleskala zaplněnou Tipsport Arénu na Výstavišti s programem Sen Mariky Gombitové. Loni v prosinci vyprodala bratislavskou Sportovní halu NTC.

"Koncerty jsou pro mě příležitostí poděkovat všem věrným fanouškům, kteří mi dávají mnoho radosti a lásky. To mě stále inspiruje, sdělila Gombitová. "Výjimečná jsou pro mě všechna vystoupení, dělám je s láskou. Ostatně jmenovatelem všeho, co dělám a říkám, je láska," dodala.

Koncertní aktivity Gombitové vyvolávají otázky, zda zpěvačka vystupující v posledních letech sporadicky neplánuje návrat na hudební scénu. "Nevím, jestli budu koncertovat pravidelně, závisí na mnoha okolnostech," podotkla.

Pražské koncerty Gombitové podle pořadatelů nabídnou velkou scénu, mnoho hostů a hity jako Študentská láska, Správne dievča, Koloseum, Zem menom Láska a další.

Výraznou zpěvačku v polovině 70. let přizval do skupiny Modus Ján Lehotský. V roce 1979 poprvé obsadila třetí příčku v anketě Zlatý slavík a krátce nato zazářila ve známém televizním muzikálu Neberte nám princeznu. Mnohokrát bodovala v pěvecké anketě Slavík, vedle stříbrných a bronzových ocenění má i dva zlaté Slavíky z let 1997 a 1998. V roce 2016 vyšla kniha Úlomky spomienok, první oficiální autobiografie, na jejímž vzniku se osobně podílela.

V roce 2018 převzala z rukou prezidenta Andreje Kisky Pribinův kříž I. třídy za mimořádné zásluhy o kulturní rozvoj Slovensks v populární hudbě. Ve stejném roce se stala první ženou, která získala Velkou cenu Slovenského ochranného svazu autorský (SOZA) za celoživotní dílo. Uspěla i na zahraničních festivalech. Jednu z cen získala na Schlagerfestivalu v Drážďanech a jedním z vrcholů její pěvecké kariéry bylo v roce 1980 vítězství na Mezinárodním písňovém festivalu Intervize v polských Sopotech s písněmi Vyznanie a Chcem sa s tebou deliť.