Na Jalonena nemůžeme říct špatné slovo, shodli se Krejčí s Kubalíkem

Praha - Hokejoví útočníci David Krejčí i Dominik Kubalík ocenili práci a chování finského trenéra Kariho Jalonena, který byl dnes odvolán z pozice kouče národního týmu. V rozhovoru na slavnostním vyhlášení Zlaté hokejky se zároveň shodli, že rozhodující slovo o složení realizačního týmu mají vrcholní zástupci Českého svazu ledního hokeje. Stejně jako v NHL, kde oba působí, generální manažeři.

"Nechtěl bych to moc komentovat. Stalo se to dnes a já jsem měl s Karim výborné zkušenosti. Nemůžu na něj říct špatné slovo," řekl Krejčí, který patřil mezi klíčové hráče reprezentace na loňském mistrovství světa, na němž Česko ukončilo desetileté čekání na zisk medaile díky bronzu. "To, co se stalo letos na mistrovství, bohužel, ať se na mě nikdo nezlobí, ale tým neměl na to, aby udělal Top3. A trenér s tím, když nemá hráče, nic neudělá," uvedl útočník Bostonu.

Sedmatřicetiletý vítěz Stanleyova poháru nicméně respektuje, že rozhoduje výkonný výbor svazu. "Na druhou stranu, když někteří lidé myslí, že změna pomůže, tak uvidíme, jak to dopadne," řekl Krejčí s tím, že stejná situace je i v NHL. "Je to prostě byznys. Ať je to kouč nebo hráč, hráči se mění furt. V českém hokeji je to trochu jiné, ale nechci říct něco, čeho bych pak litoval," uvedl Krejčí.

Kubalík hrál pod Jalonenem na letošním mistrovství světa, které se týmu nevydařilo a po porážce ve čtvrtfinále skončili Češi až osmí, což je historicky nejhorší výsledek. "Zažil jsem jedno mistrovství a nemůžu na něj říct nic špatného. Samozřejmě, takový výsledek jsme nikdo nechtěli. Ani já. Mrzí mě to, protože na ledě jsme hráli my a o herní projev jsme se měli postarat my," podotkl útočník Detroitu.

Na Jalonenovo místo byl dnes jmenovaný Radim Rulík a jedním z jeho úkolů by mělo být, aby reprezentace hrála atraktivnější hokej. "Něco jsem četl, ale ne všechno... Atraktivní hokej. Kdyby se vyhrálo, tak je to o něčem jiném. Je to ošemetné. Loni se vyhrálo a já jsem byl natěšený až přijedu, že se může úspěch zopakovat. Atraktivní hokej se líbí všem," pousmál se Kubalík.

Útočný hokej preferuje i Krejčí. "Hokej se musí hrát dopředu. Jako fotbal. Díval jsem se na jednadvacítku a jsem strašně zklamaný," poukázal Krejčí na středeční porážku české reprezentace na mistrovství světa fotbalistů do 21 let proti Izraeli po ustrašeném výkonu. "Radši prohraju 8:6 než 2:0," podotkl Krejčí, který se stále nerozhodl, zda bude pokračovat v aktivní kariéře. Přiznal ale, že ho láká start na mistrovství světa v Praze v příštím roce.