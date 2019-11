Na hřebenech Krkonoš je až pět centimetrů sněhu

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Hřebeny Krkonoš o víkendu pokryl sníh, většinou nasněžilo již v sobotu. V nejvyšších partiích Krkonoš by mělo být dnes kolem nuly, zjistila ČTK z webů meteorologů, horské služby a horských bud. První sníh nadcházející zimy napadl na hřebenech Krkonoš na začátku října, po několika dnech roztál.

Například na Luční boudě ve výšce 1415 metrů nad mořem bylo dnes ráno minus osm stupňů Celsia a v okolí pět centimetrů sněhu. Také na Sněžce bylo ráno méně než minus pět stupňů Celsia a asi tři centimetry sněhu.

"Na Sněžce začalo zlehka sněžit už ve čtvrtek odpoledne. Přestalo v noci na dnešek. Těžko říct, jestli sníh vydrží, počasí se stále mění. Můj odhad je, že slabá vrstva sněhu tady už zůstane," řekl dnes ráno ČTK majitel České poštovny na Sněžce Milan Blaha.

Podle něj je situace lepší než minulý víkend, kdy se na Sněžce tvořila ledovka. "Ledová hora to tentokrát není, ale mít v batohu protiskluzové vybavení by neměl být pro turistu problém. Místy to klouže," řekl Blaha.

Lanovka z Pece pod Sněžkou přes Růžovou horu na Sněžku byla v sobotu a dnes ráno v provozu. Jinak ale prochází pravidelnou podzimní údržbou a do 6. prosince funguje pro veřejnost pouze o víkendech, a to navíc v závislosti na počasí. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Aktuální informace o provozu jsou na webu lanovky.

Podle meteorologů by mělo být dnes v Královéhradeckém kraji jasno a polojasno, dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost, která se ojediněle udrží po celý den. Nejvyšší denní teploty budou mezi pěti až osmi stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem plus dvou stupňů Celsia a na hřebenech Krkonoš kolem nuly. Vítr bude vát mírný.