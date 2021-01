Na hranicích byly dnes kvůli testování pendlerů místy kolony

Provoz na hraničním přechodu do Bavorska v Pomezí nad Ohří komplikovaly 25. ledna 2021 kolony. Způsobili je pendleři, kteří čekali na povinné testy na koronavirus před drive-in testovacím místem, které zde zřídil Karlovarský kraj. Dopravu na místě řídila policie.

Provoz na hraničním přechodu do Bavorska v Pomezí nad Ohří komplikovaly 25. ledna 2021 kolony. Způsobili je pendleři, kteří čekali na povinné testy na koronavirus před drive-in testovacím místem, které zde zřídil Karlovarský kraj. Dopravu na místě řídila policie. ČTK/Kubeš Slavomír

Berlín - Na některých hraničních přechodech z Česka do Německa se dnes ráno kvůli zpřísnění opatření kvůli nemoci covid-19 koronaviru vytvořily fronty aut pendlerů, kteří čekali na povinné testy. Týkalo se to zejména hranic s Bavorskem, které od nich nově požaduje testy na koronavirus každých 48 hodin. Například na Folmavě na Domažlicku tak kolona aut ráno dosahovala až dvou kilometrů. Podle police tam byl ale provoz do Německa plynulý. Naopak ve Strážném na Prachaticku nebo v Ústeckém kraji na hranicích se Saskem fronty nebyly.

Fotogalerie

Německo od neděle pokládá ČR za epidemicky vysoce rizikovou oblast a nařídilo testy na covid-19 každých 48 hodin. Sasko se dohodlo s Čechy na kompromisu a chce dva testy na koronavirus týdně. Na hranicích se Saskem v Ústeckém kraji tak dnes policie neevidovala žádný problémy ani fronty, řekla ČTK mluvčí krajské policie Šárka Poláčková.

Jiná situace byla na hranicích s Bavorskem. V Pomezí nad Ohří na Chebsku fungovalo od dnešních 4:00 testovací místo, které zřídil Karlovarský kraj, další je za hranicemi na německé straně. Kolony k testovacímu místu se tvořily ale jen na české straně, kde pendleři získají výsledek testu na počkání. Po ránu byly dlouhé několik set metrů a dopravu tam řídila policie. Podle krajské policejní mluvčí Kateřiny Krejčí se však dařilo fronty na testování oddělit od hlavní silnice, provoz na silnici do Německa tak byl plynulý. Z testování na německé straně jsou výsledky do druhého dne.

Video: Kolona pendlerů v Pomezí nad Ohří

25.01.2021, 12:42, autor: Slavomír Kubeš, zdroj: ČTK

Nápor pendlerů byl i na přechodech do Bavorska v Plzeňském kraji, kde ráno jezdilo nejvíce Čechů do německých továren. Nejdelší, asi dvoukilometrová fronta osobních aut byla z české strany zřejmě na Folmavě.

Naopak v Železné Rudě na Klatovsku se fronty netvořily. Na německé straně byly odstavené desítky vozů a čeští pendleři stály frontu na ulici před Arberlandhalle v Bayerisch Eisensteinu (Bavorská Železná Ruda), kde testují zdarma od 05:00 do 09:00.

Bez front byl průjezdný podle tachovské policejní mluvčí Dagmar Jirouškové i dálniční přechod Rozvadov, největší v Plzeňském kraji. Podle informací ČTK je na německé straně odběrové místo až dál za hranicí u města Vohenstrauss v Horní Falci.

Agentura DPA s odvoláním na informace policie napsala, že na přechodech v Horní Falci byly ráno dlouhé kolony. Ve Waldmünchenu (na české straně Lísková) bylo asi 300 vozidel a ve Furth im Waldu/Folmava kolem 400, sdělil německý policejní mluvčí. Dodal, že počet vozidel a dopravní zácpa neustále narůstala a fronta se táhla až do ČR

Někteří pendleři podle vyjádření pro ČTK nově zavedené opatření považují za komplikaci, vzhledem k počtu nařízených testů prý vše nejde časově skloubit. Navíc na německé straně podle nich nejsou volné termíny na testy. "Kdyby byly jen dvakrát týdně, ale tohle nejde časově skloubit. Budeme chodit jenom do práce a na testy. (...) Proč musíme my třikrát čtyřikrát a Němci nemusí," řekla ČTK na bavorské straně hraničního přechodu Železná Ruda Lenka Sobotková, která pracuje v Grafenau v kovovýrobní firmě.

Klidněji bylo ve Strážném na Prachaticku. Kolony ani fronty se tam netvořily, vyhrazené parkoviště bylo k dnešním 10:00 plné asi z 90 procent, řekla ČTK prachatická policejní mluvčí Martina Joklová.