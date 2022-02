Na festivalu TrutnOFF v Brně zahrají Sisters of Mercy nebo Aneta Langerová

Brno - Na festivalu TrutnOFF BrnoON letos vystoupí britská rocková skupina Sisters of Mercy nebo zpěvačka Aneta Langerová. Zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby a zahrají stálice hudebního undergroundu. Festival, který navazuje na tradici přehlídek v Trutnově, dlouhodobě staví na rozmanité dramaturgii. V areálu Na Střelnici v Brně-Pisárkách se uskuteční potřetí, tentokrát od 18. do 21. srpna.

První oznámenou zahraniční hvězdou jsou Sisters of Mercy, skupina aktivní od roku 1980. "Kapela, jež spojila underground s popem a protkala jej temností a elektronikou, která jejich hudbě dodává současný zvuk," uvedl zakladatel festivalu Martin Věchet v tiskové zprávě.

Poprvé na festival přijede Langerová, první česká vítězka soutěže SuperStar, která se postupně etablovala jako výrazná zpěvačka a autorka vlastního repertoáru. "Vyslyšíme tak nesmělé přání našeho náčelníka, který se již před lety s úsměvem přimlouval za vystoupení Anety na festivalu. Až nyní jsme k tomu dospěli a splácíme tím náš dluh," doplnil Věchet. Jako náčelníka označují pořadatelé festivalu bývalého prezidenta Václava Havla, který do Trutnova jezdíval.

Českou scénu reprezentují také Michal Prokop & Framus Five, Hudba Praha s Michalem Ambrožem, The Primitives Group nebo avantgardní skupina Vítrholc kolem novináře Karla Škrabala. Po letech se na festival vrátí Vypsaná fixa, premiérově vystoupí Povodí Ohře nebo Circus Problem. Rybovu mši zahraje a zazpívá brněnská parta umělců, kteří ji před pandemií pravidelně o Vánocích uváděli v pasáži Alfa. Kvůli covidovým restrikcím to však v posledních letech nebylo možné.

Vstupenky na festival TrutnOFF BrnoON se momentálně prodávají za 1400 korun. Přehlídka se navzdory covidovým restrikcím konala také loni a předloni. Po odchodu z Trutnova našli pořadatelé v Pisárkách vhodné zázemí s členitým přírodním terénem, vzrostlými stromy a blízkou řekou.