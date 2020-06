Na dovolenou do Řecka se s CK letos dostane do 40 pct. lidí

Praha - Na dovolenou do Řecka se letos s tuzemskými cestovními kancelářemi podle jednatele CK Travel Family Ivana Lackoviče dostane mezi 35 až 40 procenty lidí ve srovnání s loňskem. Někteří lidé dovolenou kvůli obavám z koronaviru odloží na příští rok, bude redukována kapacita letů i ubytování. Přestože poptávka po dovolené v Řecku podle cestovních kanceláří roste, nedosahuje loňských čísel, sdělili ČTK prodejci zájezdů.

Travel Family podle Lackoviče eviduje v současné době největší zájem o léto v Chorvatsku, denně podle něj vyřizuje objednávky a poptávky klientů v řádech stovek. Mnoho lidí se podle něj zajímá také právě o dovolenou v Řecku. Ještě větší růst poptávky však očekává až po dokončení upravených letových řádů letecké společnosti Smartwings na tuto sezonu. "U letecké dopravy bude výrazná redukce letů, některé řecké ostrovy se nebudou létat vůbec. A na tyto informace čekají klienti a pak se finálně rozhodnou a začnou objednávat. Zatím nemáme všechny tyto změny k dispozici od Smartwings. Obdobné je to i u leteckých zájezdů do Bulharska," uvedl.

Smartwings plánuje od července obnovit lety do 12 řeckých destinací, konkrétně na ostrovy Kréta, Rhodos, Kos, Zakynthos, Korfu, Lefkada (Preveza), Samos, Santorini, Kefalonia, Karpathos, do Soluně a Kavaly. Ještě v červenci by pak měly být obnoveny také spoje na Mallorku, Kanárské ostrovy, Kypr (Larnaka), Madeiru (Funchal) a do Bulharska (Burgas a Varna). Odlety Smartwings plánují nejen z Prahy, ale i regionálních letišť. Mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková minulý týden na tiskové konference CK Blue Style uvedla, že kapacita, kterou by letos mohli reálně přepravit se pohybuje kolem 40 až 50 procent.

Cestovní agentura Invia od minulého týdne podle její mluvčí Andrey Řezníčkové eviduje až 200procentní nárůst poptávky. Polovinu podle ní tvoří zájem o Řecko. "Klienti si v Řecku nejčastěji objednávají ubytování ve čtyřhvězdičkových hotelích s polopenzí. Největší zájem je o osmidenní zájezdy," upřesnila.

Prodeje zájezdů do Řecka obnovily na konci minulého týdne CK Exim Tours a Fischer, nabídku v této destinaci podle aktuální situace plánují rozšiřovat. CK Alexandria chce Řecko do nabídky zařadit tento týden.

Řecko je jednou z nejoblíbenějších destinací, kam Češi s cestovními kancelářemi vyrážejí. Podle Českého statistického úřadu tam loni delší pobyt strávilo 407.000 Čechů.