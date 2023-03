Na D1 po zimě začínají omezení dopravy spojená s rekonstrukcí, ta začne v neděli

Mirošovice (u Prahy) - Na dálnici D1 dnes začnou na 16. až 21. kilometru dopravní omezení spojená s rekonstrukcí, která po zimní přestávce odstartuje o víkendu. Dnes budou silničáři mezi Všechromy a Mirošovicemi instalovat dopravní značení ve směru na Prahu, začnou v 10:00 po odeznění dopravní špičky. Ve směru na Brno začnou omezení vyznačovat v sobotu po poledni, po odjetí aut z Prahy na víkend. Rekonstrukce začne v neděli 5. března, uvedlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Úsek poblíž Prahy je extrémně zatížený, denně po něm projede až 70.000 vozidel. V dopravních špičkách proto nelze vyloučit kolony.

Při instalaci bude průjezd úsekem v režimu dva plus dva jízdní pruhy, částečně i v režimu jeden plus jeden pruh. "Jde o první fázi opatření. Dopravní režim jízdy se v opravovaném úseku bude s postupem prací měnit," uvedla mluvčí společnosti Eurovia, která rekonstrukci úseku provede, Iveta Štočková. Po celou dobu rekonstrukce budou auta jezdit v režimu tři plus tři jízdní pruhy. Pouze v době přestavby dopravního opatření má být provoz omezován dočasně na režim dva plus dva nebo v době nízké intenzity dopravy dva plus jeden, respektive jeden plus jeden jízdní pruh.

ŘSD informovala, že značení se bude instalovat i v nočních hodinách, aby bylo vše v neděli ve 13:00 hotovo a pro nedělní odpolední dopravní špičku byla dálnice opět průjezdná v režimu tři plus tři jízdní pruhy. V místě prací bude rychlost snížená na 80 kilometrů za hodinu.

Rozsáhlá rekonstrukce je plánovaná na celou letošní stavební sezonu. Konec oprav se předpokládá v listopadu. První etapa bude od neděle do 17. března, stavbaři budou pracovat na dálničním mostu mezi kilometry 15,7 až 17,4. Součástí rekonstrukce bude oprava dálničních mostů, odvodnění, nezpevněných krajnic, protihlukových stěn či svodidel. Plánována je také stavba nové protihlukové stěny u Kunic. Výměna veřejného osvětlení u mimoúrovňové křižovatky Mirošovice si od poloviny května do začátku června vyžádá úplné uzavření sjezdové větvě ve směru z Brna na Benešov. Řidiči budou muset využívat okolní sjezdy, a to exit 29 Chocerady nebo exit 15 Všechromy.

Na závěr prací bude vozovka vybavena meteorologickými čidly a dělníci vymění kamery pro dohled nad provozem a instalují nové vodorovné a svislé dopravní značení. Konec oprav se předpokládá v listopadu. Náklady na opravu úseku činí 388 milionů korun bez daně.

Na D1 jsou plánovány i další opravy. Předloni na podzim přitom po devíti letech skončila kompletní rekonstrukce 160 kilometrů dálnice mezi Mirošovicemi u Prahy a Kývalkou u Brna, která byla doprovázená řadou velkých omezení. Ostatní opravy jsou plánovány mimo tento úsek.