Na D1 obnoví ŘSD po zimě opravy mezi V. Beranovem a Měřínem

Velký Beranov (Jihlavsko) - Na dálnici D1 budou po zimní přestávce pokračovat opravy úseku mezi Velkým Beranovem na Jihlavsku a Měřínem na Žďársku, tedy mezi exity 119 a 134. Instalace dopravního značení tam začne dopravu omezovat ve čtvrtek, provoz bude do neděle přechodně stahovaný do jednoho jízdního pruhu. Následně tam budou auta jezdit v obou směrech dvěma pruhy po jedné polovině dálnice. Opravy omezí i přilehlé dálniční křižovatky. ČTK to dnes sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

"Pokračování modernizace dálnice D1 je i za současné složité situace jednoznačnou prioritou," uvedl Studecký.

Opravy D1 mezi Prahou a Brnem by letos měly pokračovat na sedmi úsecích s celkovou délkou 71 kilometrů. Společnost Eurovia CS zatím ohlásila od 18. března dvoutýdenní zastavení stavebních prací kvůli současné krizi kolem šíření koronaviru. Na D1 zajišťuje opravy v úsecích Koberovice - Humpolec a Mirošovice - Hvězdonice.

Kvůli obnovení prací mezi Velkým Beranovem a Měřínem tam budou auta ve směru na Prahu jezdit jedním jízdním pruhem od čtvrtečního rána do 14:00 v neděli. Směrem na Brno bude v tomto úseku průjezdný jeden pruh od sobotního poledne do nedělního podvečera.

Pak bude bude provoz v obou směrech tohoto úseku D1 svedený do dvou pruhů provizorně vyznačených v levém jízdním pásu dálnice, tato úprava provozu potrvá do konce srpna. Na uvolněný pravý pás dálnice najede těžká technika, která začne odstraňovat starý kryt vozovky.

Opravy mezi Velkým Beranovem a Měřínem mají podle údajů ŘSD na starosti firmy Strabag, Metrostav a Eurovia CS. Jde o zakázku za 1,888 miliardy korun bez daně, která má být hotová do listopadu 2021. Na dálnici D1 na Vysočině už ŘSD po zimě obnovilo také opravy exity 90 Humpolec a 104 Větrný Jeníkov a u Velkého Meziříčí na Žďársku.