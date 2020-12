Na Božím Daru začala sezóna, na šumavský Špičák přijelo 700 lyžařů

Karlovy Vary/Špičák (Klatovsko) - Do areálu Novako, zatím jediném otevřeném krušnohorském středisku na Božím Daru, přijelo dnes zhruba 200 lyžařů, hlavně rodin s dětmi. V sobotu, kdy se areál za přísných pravidel otevřel, jich bylo 150. Lidé si to užívali, bylo vidět, že jsou strašně šťastní, že mohou vyjet do přírody a zasportovat si, řekla ČTK provozovatelka areálu Pavlína Nováková. Před otevřením se obávala, že se budou bát, ale všichni byli rozumní. Na šumavský Špičák dnes přijelo lyžovat přes 700 lidí. Nikde se netvoří fronty ani dopravní zácpy. Volných parkovacích míst je na Železnorudsku dost.

"Je nádherné slunečné počasí, ještě lepší než v sobotu, nikde nebyly žádné fronty, parkování bylo také bez problémů," řekla. Lidé byli podle Novákové nadšení, že mohou být venku, a disciplinovaní. Dodržovali rozestupy, měli roušky. Všude jsme vytvořili koridory, abychom je dobře naváděli, uvedla. Technického sněhu je na sjezdovkách 20 až 30 centimetrů. V provozu byl velký vlek, pojízdný koberec pro děti a lyžařská škola. Lidé se také opalovali, bylo okolo čtyř stupňů nad nulou. Podle Novákové by se mělo ve středu nebo ve čtvrtek hodně ochladit. "Takže chceme zase pustit všechna děla a svahy nastříkat," uvedla.

Podle ní je ale těžké se rozhodovat, protože vláda opět zvažuje v rámci zpřísnění opatření uzavření areálů, zatím se neví odkdy. "Pokud neřeknou na jak dlouho, tak máme problémy s kalkulací zasněžovacího systému, jehož provoz je nákladný. Pokud je pustíme na pět dnů v kuse a oni řeknou, že budeme zavření celý leden, tak je to pro nás brutální ztráta. Takže jsme hodně nervózní," uvedla. Podle Novákové by měla vláda nechat areály ve výjimce, aby si lidé mohli zalyžovat.

Za stejně přísných opatření pokračovala dnes v Krušných horách třetím dnem sezona také v areálu na Klínovci, kde je také nedostatek přírodního sněhu a teplejší počasí. Na třech uměle zasněžených sjezdovkách Dámská, Pařezovka a Přemostěná lyžovaly stovky lidí na celkem pěti kilometrech, kde je 50 centimetrů umělého sněhu. Aktuální naplněnost areálu si lidé mohou zjistit na webu, ve 13:30 byla 64 procent.

Podle mluvčí Hany Hoffmannové provozovatelé omezili kapacitu areálu na 2000 návštěvníků. Zatím se prodávají pouze denní skipasy, aby mohli lépe kontrolovat kapacitu areálu. Při postupu v koridoru a při jízdě lanovkou si lidé musejí chránit ústa a nos rouškou, respirátorem, ústenkou či nákrčníkem. Vyžadovány jsou také rozestupy, které značí barevné stuhy. Lidé opatření dodržovali, dohlíželi na to pracovníci skiareálu.

V provozu byly dnes lanovky Dámská, Suzuki a CineStar Express, na jejíž horní stanici bylo odpoledne přes pět stupňů nad nulou, na dolní nástupní stanici pak o stupeň tepleji.

V Karlovarském kraji v pátek zahájily sezonu také další skiareály. Lidé si mohou zalyžovat ve středisku na Bublavě a v areálu Skipot v Potůčkách. Na běžkách se nikde lyžovat nedá.

Na šumavský Špičák přijelo 700 lyžařů, fronty se nikde netvoří

Přes 700 lidí přijelo dnes do 13:30 lyžovat do Ski&Bike Špičák, největšího zimního areálu v regionu. Zahájil provoz hned v pátek 18. prosince, kdy to umožnilo čerstvé vládní rozhodnutí. Za tři dny provozu tu lyžovalo zhruba 1600 lidí, řekl dnes ČTK mediální zástupce areálu Karel Samec.

"Lyžuje se úplně bez front, je tu sluníčko, teploty nad nulou," uvedl. Je otevřena hlavní liniová sjezdovka v podobě hořejšího úseku Slalomové s přejezdem na trasu U zalomeného. Leží na ní 50 centimetrů technického sněhu. Čtyřsedačková lanovka s kapacitou 2400 osob za hodinu jede každý den od 08:30 do 16:00. V provozu je půjčovna, lyžařská škola a čtyři výdejová okénka s občerstvením - na vrcholu a tři u nástupu na lanovku. Provoz restaurací není kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru možný, stejně tak jako ubytování. Špičák nezdražil skipasy a zvýhodňuje jejich on-line prodej.

Parkovacích míst je dostatek jak na bezplatném parkovišti areálu, tak u u nádraží i na městské ploše Kaskády, která je téměř prázdná. Lyžaři přijeli hlavně místní a ti, co mají v oblasti apartmány a chalupy.

Koridory u pokladen, lanovky i výdejových okének hlídají pracovníci areálu. "Nejsou žádné problémy. Lidé jsou zodpovědní," uvedl Samec.

V Plzeňském kraji se v pátek otevřel ještě malý vlek na lyžařském areálu Samoty v Železné Rudě a nedaleká sjezdovka Nad Nádražím, všude mají umělé zasněžování. Alpa louka by měla spustit 26. prosince. "Na běžky lidé zatím nemohou nikam, hodně chodí na pěší túry, třeba na Pancíř, kam ještě vlek nejezdí," řekla Iva Juhová z infocentra v Železné Rudě, kde je dnes odpoledne jasno a slunečno s teplotami kolem plus šesti stupňů, ráno však byl mráz. "Sněžit by mělo začít od 24. prosince, před Štědrým dnem se má spíše oteplovat a pršet," uvedla.

Podle Juhové nejsou nikde na Železnorudsku návaly, a to ani v ulicích města. "Je tu průměrná návštěvnost. S parkováním nejsou problémy. Okýnka s občerstvením mají otevřeno," řekla.

Nedaleký bavorský Velký Javor, Čechy velmi oblíbený, je podle Juhové zavřený do 10. ledna. Němci k nám vůbec nejezdí, dodala.