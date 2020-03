Na 40 procent Čechů si někdy vzalo půjčku u nebankovní firmy

Praha - Na 40 procent Čechů si někdy vzalo půjčku u nebankovní společnosti, více než polovina z toho opakovaně. Celkem 70 procent dlužníků uvedlo, že se splácením půjčky nemají nebo neměli problémy. Jak vyplynulo z únorového průzkumu úvěrové společnosti Fair Credit mezi téměř 1100 respondentů, nebankovní úvěry využívají o něco častěji ženy, které se také proti mužům staví zodpovědněji k jejich splácení.

Dalších zhruba 13 procent s nebankovní půjčkou zkušenost nemá, ale v případě potřeby by se jí nebránili. Nejčastěji si tam půjčují lidé se základním vzděláním a vyučení (43 procent), naopak nejméně služby nebankovních společností využívají vysokoškoláci (28 procent).

"V případě našich klientů evidujeme vyšší podíl žen, které si k nám přijdou pro půjčku, a to v poměru 55 ku 45," upozornil jednatel Fair Creditu Tomáš Konvička. Asi 35procentní podíl tvoří klienti žijící v manželském či partnerském svazku. Ta početnější skupina je složena ze svobodných, rozvedených či ovdovělých, když nejčastěji si z nich půjčují svobodní, dodal.

Více než čtvrtina (28 procent) přiznala občasné nebo i časté obtíže, zhruba tři procenta respondentů pak splácení půjčky nezvládla a aktuálně jsou v insolvenci nebo řeší osobní bankrot. "Nyní evidujeme 13 procent klientů, kteří jsou buď v insolvenci, nebo jsou neaktivní, půjčku nesplácejí a nedaří se nám s nimi spojit," podotkl Konvička.

Počet nesplacených úvěrů je podle něj u nebankovních společností vyšší než v případě bank. A právě toto riziko zohledňují poskytovatelé nebankovních úvěrů ve vyšší úvěrové sazbě, která kryje případné ztráty z nesplatných úvěrů. Výhodou těchto půjček je rychlost, jednoduchost a určitá míra tolerance při úvěrování skupin, které banky považují za rizikové. Bez ohledu na to, zda si klient bere půjčku u banky nebo u úvěrové fimy, měl by pečlivě zvážit finanční možnosti a schopnost půjčku splatit.

Deklarace bezproblémového splácení přitom roste s věkem a starší skupiny obyvatel se k němu také staví zodpovědněji. Zatímco menší či větší potíže přiznala více než třetina mladých do 26 let, ve věkové skupině starších 45 let to byla necelá čtvrtina. Zodpovědněji se ke splácení půjček staví ženy (72 procent) oproti mužům (66 procent). Mezi vysokoškoláky půjčku bez problémů splatilo osm z deseti respondentů.