MZV spustilo web s podmínkami pro cesty do turistických destinací

Praha 17. června (ČTK) - Ministerstvo zahraničí dnes spustilo nový web dovolena2021.cz, na němž lze nalézt podmínky pro vstup do 14 vybraných dovolenkových destinací či návratu do České republiky. Portál na tiskové konferenci k zahájení letošní turistické sezony představil ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Web obsahuje informace o Bulharsku, Egyptu, Chorvatsku, Itálii, Německu, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku, Tunisku a Turecku.

Například při cestě do Chorvatska se liší podmínky pro očkované příchozí podle toho, jakou látku obdrželi. Osoby očkované vakcínou Pfizer, Moderna, Gamaleya nebo Sinopharm mohou vstoupit do Chorvatska od 22. do 42. dne od aplikace první dávky, nebo po ukončeném očkování. U vakcíny AstraZeneca lze vstoupit mezi 22. a 84. dnem od první dávky či po ukončené vakcinaci. U očkovací látky Janssen, jež je jednodávková, mohou turisté do Chorvatska vstoupit po 14 dnech od aplikace.

Co se týče testů, do Chorvatska je potřebné potvrzení o PCR testu ne starším než 72 hodin, nebo antigenní test ne starší než 48 hodin, který je na společné listině antigenních testů uznávaných členskými zeměmi Evropské unie, vydaný lékařským zařízením nebo akreditovanou laboratoří a podepsaný lékařem. Musí být též uveden výrobce testu, nebo jeho komerční název. Nutností je též příjezdový formulář.

"Při cestování do Chorvatska musejí mít dospělí i děti doklad totožnosti, pas nebo občanský průkaz, a to bez výjimky," řekl Kulhánek.

Oproti tomu do Bulharska mohou lidé od středy bez jakéhokoli omezení, při návratu do ČR se ale musí prokázat testem, očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci. Do Řecka mohou očkované osoby po 14 dnech od ukončení vakcinace nebo lidé s PCR testem ne starším než 72 hodin nebo osoby s potvrzením o prodělání covidu, které je platné dva až devět měsíců od data na něm uvedeného.

Na webu jsou také informace o podmínkách a protikoronavirových opatřeních v turistické destinaci, o postupu při nákaze covidem-19 nebo užitečné kontakty. Ministerstvo také posílilo call centrum určené pro dotazy ohledně cestování. Lidé mohou volat na číslo 222 264 222.

V případě nutnosti se lidé mohou obracet na zastupitelské úřady a honorární konzuláty. Profesionálních zastupitelských úřadů ČR má v zahraničí 120, honorárních konzulátů 221. Připravuje se otevření dalších konzulátů, například v Albánie, Čadu, Japonsku, Jižní Koreji, Itálii, Kolumbii nebo Polsku, informoval náměstek ministra zahraničí Martin Smolek.

V červenci a srpnu budou českým občanům k dispozici konzulární jednatelství v Barceloně, bulharském Burgasu, chorvatské Rijece a Splitu a v maltské Vallettě.

V místech, kde není ani zastupitelský úřad, ani honorární konzulát, mají lidé právo se obrátit na jakékoli velvyslanectví členského státu EU a požádat o pomoc. Nejčastější formou pomoci je vystavování náhradních cestovních dokladů.

Kulhánek i Smolek vyzvali občany k registraci do systému DROZD, který využívají české zastupitelské úřady například k informování českých turistů o mimořádných událostech, jako jsou přírodní katastrofy či teroristické útoky.

Ve frekventovaných turistických destinacích budou opět nasazeny společné policejní hlídky, tentokrát kromě Chorvatska a Bulharska také nově v Albánii. Hlídky pomáhají při krizových situacích během zahraniční dovolené, například při dopravních nehodách či trestných činech.