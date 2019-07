MŽP přidá 1,5 mld. na kotlíkové dotace, schválila vláda

Praha - Ministerstvo životního prostředí (MŽP) přidá 1,5 miliardy korun na dotace na nové ekologické kotle. Do konce roku by k tomu měl vzniknout nový podprogram Adaptační a mitigační opatření dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Schválila to dnes vláda. Na tiskové konferenci po jejím jednání to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

"Vláda dneska v rámci schválení třetí změny dokumentace Nové zelené úsporám vytvořila prostor pro to, aby bylo možno v rámci programu NZÚ vytvořit nový podprogram, předpokládáme ještě do konce tohoto roku, a ten by umožnil zafinancování určité části převisu poptávky nad nabídkou v otázce kotlíkových dotací až do výše 1,5 miliardy korun," řekl Brabec. Vyměněno by tak mohlo být dalších deset až 15 tisíc kotlů.

Aktuálně je vyhlášena třetí výzva takzvaných kotlíkových dotací. MŽP na ni vyčlenilo 3,125 miliardy korun, vyměněno by z nich mohlo být až 30.000 kotlů na tuhá paliva. Poprvé peníze nebude možné využít na kotle umožňující spalování uhlí. Podporována budou zařízení na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. Na jejich pořízení je možné získat až 127.500 korun.

První výzva kotlíkových dotací umožňovala dotace i na čistě uhelné kotle, druhá už pouze na kombinované. V září 2022 skončí možnost provozování kotlů první a druhé emisní třídy, což bylo stanoveno zákonem v roce 2012. V Česku je v provozu odhadem 300.000 nevyhovujících kotlů.

Z NZÚ mohou lidé čerpat na projekty snižování energetické náročnosti stávajících rodinných a bytových domů, výstavbu rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a instalace obnovitelných zdrojů energie do rodinných a bytových domů. V programu jsou využity peníze z výnosů z aukcí emisních povolenek, další zdroje mohou tvořit veřejné i jiné prostředky.

MŽP do konce loňského roku z programu podpořilo 24.566 žádostí za 4,8 miliardy korun. Do konce roku 2018 bylo podáno celkem téměř 40.000 žádostí za více než deset miliard korun.