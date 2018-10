Praha - Ministerstvo zemědělství (MZe) založí pracovní skupinu, jež rozhodne o podmínkách chystaného zákazu drezury zvířat v cirkusech. V pátek přitom resort uvedl, že navrhuje úplný zákaz drezury a vystupování zvířat s tím, že jej obsahuje novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která prošla meziresortním připomínkovým řízením. Úřad v dnešní tiskové zprávě uvedl, že vyřizuje 300 stran připomínek k zákonu. Jejich vypořádání včetně projednání skupinou a předložení návrhu na vládu MZe předpokládá zhruba do tří měsíců.

Ministr zemědělství Miroslav Toman se rozhodl skupinu založit, protože podle něj bude správné vypořádání připomínek vyžadovat čas a odbornou platformu lidí z různých oblastí. Na drezuru zvířat v cirkusech podle něj panují ve společnosti i mezi odborníky protichůdné názory. V pracovní skupině by měli být například zástupci ministerstev zemědělství a životního prostředí, Ústřední komise pro ochranu zvířat, Státní veterinární správy, vybraných chovatelských svazů a cirkusů.

Na problematiku chovu zvířat v cirkusech se v poslední době poukazuje. Zhruba před dvěma týdny předali aktivisté resortu petici proti chovu volně žijících zvířat v cirkusech, pod kterou se podepsalo 14.000 lidí. Zhruba stovka lidí také na začátku října demonstrovala u vchodu do cirkusu Berousek na pražské Letenské pláni. Nelíbilo se jim zacházení se zvířaty v podobných zařízeních. Akci svolala organizace Hlasy zvířat.

Navrhované opatření vnímá majitel Národního cirkusu Original Berousek Jiří Berousek starší jako omezování podnikání. Řekl to v pátek ČTK. Drezúra zvířat podle něj provází lidi po staletí a rodiče s dětmi do cirkusu chodí především na zvířata, která třeba mnoho dětí dnes odnikud jinud ani nezná. "Když se to stane, přijedeme se všemi lvy a tygry na Václavák nebo na ministerstvo zemědělství a všechny je tam vypustíme," uvedl Berousek. Na webu petice24.com je také petice Záchrana cirkusů se zvířaty, kterou dosud podepsalo téměř 600 lidí.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) také v pátek ČTK sdělil, že právě jeho resort se o tuto změnu zasadil. Ministerstvo zemědělství si ale stálo za tím, že jde o jeho novelu a jeho vypořádávání připomínek z ostatních resortů.

Podle webové stránky českých cirkusů působilo před několika lety v tuzemsku 17 cirkusů včetně slavného Cirkusu Humberto a dalších dvou společností, které také nesou jméno Berousek stejně jako Národní cirkus Original Berousek.