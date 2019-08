MZe svolává na pátek jednání kvůli jedu na hraboše

Praha - Ministerstvo zemědělství svolalo kvůli likvidaci přemnožených hrabošů na pátek jednání s odborníky. Chce zhodnotit, zda zachovat možnost plošné aplikace jedu proti nim. Žádný zemědělec podle úřadu zatím plošné použití jedu nevyužil. Musel by ho nahlásit tři dny před aplikací, což se nestalo. Úřad to dnes uvedl v tiskové zprávě. Ochránci přírody, ministerstvo životního prostředí (MŽP) a někteří politici dnes ministerstvo zemědělství za povolení plošné aplikace jedu proti hlodavcům zkritizovali.

"Inicioval jsem okamžitě jednání odborníků, kteří posoudí, jak nejlépe dál postupovat při eliminaci přemnoženého hraboše. V některých lokalitách ve Zlínském, Jihomoravském a Olomouckém kraji je situace neúnosná. Přemnožení hraboše je spojeno se zdravotními riziky pro lidské zdraví, vznikají velké hospodářské škody. Samozřejmě také chceme maximálně ochránit naši přírodu a krajinu," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Podle úřadu nejsou proti přemnoženým škůdcům účinné klasické agrotechnické metody, jako je orba. "Hraboši se začali přemísťovat z rozoraných pozemků na sousední pozemky a na místa s vegetací," upozornil úřad. Podle Tomana nestačí pouze sypat jed do nor. "Škody, které by zemědělcům vznikly, by dosáhly stovek milionů. V takovém případě bychom se pokusili najít prostředky na kompenzace, ale v tuhle chvíli je v rozpočtu nemáme," dodal.

Úřad také připomněl, že zemědělci, pokud chtějí použít přípravek v blízkosti obydlí, musí informovat obecní úřady a pole označit varovnou cedulí. "Povinné je například denně odklízet mrtvé hlodavce a zajistit jejich likvidaci v souladu s platnou veterinární legislativou," upozornilo ministerstvo.

MŽP dnes rozhodnutí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, kterým povolil do prosince plošnou aplikaci jedu, zkritizovalo. Aplikace jedu podle něj ohrožuje zvěř a ptáky, a je tak v rozporu se zákonem na ochranu přírody a krajiny, označilo ji rovněž za extrémně rizikovou pro životní prostředí. Také vybídlo Českou inspekci životního prostředí, která bude případné porušení zákona prověřovat.

Riziko je podle MŽP o to závažnější, že se nyní ptáci shromažďují před tahem do jižních krajin na místa, kde je jejich potrava, což jsou často právě hlodavci. "Pokud tímto neuváženým krokem snížíme populaci přirozených predátorů hlodavců, v následujících letech se bude situace opakovat nebo bude dokonce ještě horší. Už dnes jsou stavy některých dravců a ptáků v zemědělské krajině kritické, a ministerstvo životního prostředí zvýšení jejich počtu podporuje různými dotacemi a záchrannými programy. Plošná aplikace jedů na polích je krok o 50 let zpět," dodala mluvčí úřadu Petra Roubíčková.